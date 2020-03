Kingdom Saison 2 : Une épidémie de zombies encore plus ravageuse

Première création originale coréenne de Netflix, Kingdom nous plonge dans la Corée médiévale à la période Joseon pour nous relater une histoire où attaque de zombies et corruption politique se rencontrent.

La première saison nous introduisait au prince héritier se voyant privé de l’accès à son père par la Reine et le clan Haewon Cho qui met tout en œuvre pour prendre le pouvoir, alors que le royaume est frappé par la famine et qu’une étrange maladie commence à se répandre. Au terme du sixième épisode, nous étions laissés alors sur un cliffhanger, avec une horde de zombies prêts à passer à l’attaque à Sangju.

Lorsque la seconde saison de Kingdom commence, on replonge directement dans l’action avec le prince héritier et ses alliés devant poursuivre le combat lorsqu’ils réalisent que les zombies ne vont plus dormir la journée comme c’était le cas auparavant. Ils doivent stopper cette invasion avant qu’elle ne ravage tout sur son passage.

Toujours scénarisée par Kim Eun Hee (Signal), Kingdom continue son récit, en offrant peu de moments de répits, combinant toujours scènes d’action avec conflits politiques et floutant la frontière entre les deux jusqu’à ce que cette dernière disparaisse. En somme, arrivé au terme de cette seconde saison, l’histoire nous conduit simplement au fait que les conflits politiques et la guerre ont donné naissance au fléau, mais que c’est la soif de pouvoir qui lui aura permis de se propager et de conduire le pays au bord du gouffre.

D’ailleurs, le prince Prince Lee-Chang passe la saison à se battre pour son peuple et pour le trône, les deux étant intrinsèquement lié. Il doit rassembler ses alliés, surmonter les obstacles, les trahisons et les plans machiavéliques pour sauver son pays de l’épidémie qui s’étend. Il a donc peu le temps pour se reposer et de manière générale, c’est sans doute le défaut principal de cette saison 2 de Kingdom qui laisse que peu d’occasion de se regrouper pour reprendre son souffle et bien assimiler tout ce qui se passe. Les développements psychologiques sont ainsi moindres et les enjeux politiques ne gagnent pas en complexité. Les membres du Clan Haewon Cho sont ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. Plus spécifiquement, Cho Beom-pal s’émancipe doucement de son image de lâche et connait une subtile progression, poussé par les circonstances à participer au combat. A côté, la Reine Consort Cho ne gagne pas en complexité, mais en étant plus présente, nous révèle en vérité toutes ses limites et sa capacité à semer les morts avec ses décisions.

À peine un combat arrive-t-il à son terme que la mise en place de la prochaine confrontation est déjà amorcée. Les zombies se multiplient au même rythme que les cadavres et la série ne craint pas d’éliminer des personnages majeurs dès son retour. Elle possède cependant un certain talent pour offrir à ses combattants des fins dignes de ce nom, teinté de sacrifices pour le bien de tous. Il y a rarement l’occasion de s’émouvoir, mais la série arrive néanmoins à offrir une ou deux morts qui prennent un peu à la gorge.

Entre deux combats contre les morts-vivants, cette saison 2 de Kingdom étoffe sa mythologie pour mieux expliquer comment l’épidémie à prise et a pu se répandre, quels sont les effets de la plante de résurrection. Seo-bi porte ainsi cette partie du récit sur ses épaules, mais les informations sont souvent lâchées avec peu de grâce, le but étant juste de nous les donner pour que l’on puisse passer à la problématique suivante. Reste une mythologie qui s’étoffe pour légitimer les évènements et tout n’a pas encore été dit à ce sujet.

Avec cette fois-ci Park In-je à la réalisation (à l’exception de la reprise), Kingdom n’a en tout cas pas perdu de ses ambitions esthétique, avec sa mise en scène souvent haletante et au visuel remarquable. Une série esthétique dont le travail de lumière vient mettre en valeur le travail de chorégraphie. C’est un point qui peut paraitre ridicule à signaler, mais tout reste d’une lisibilité incroyable même dans une pièce sombre ou en pleine nuit. Aucun raccourci n’est pris pour dissimuler l’horreur des combats et la violence qui doit en découler. L’affrontement du final entre le groupe mené par le prince et les zombies, passant par les toits, est une belle illustration de ce point.

Au final, cette saison 2 de Kingdom se concentre sur le combat que doit mener le Prince héritier pour sauver son pays. Si la saison aurait pu gagner en profondeur à l’aide de quelques développements supplémentaires pour ses personnages, elle ne s’égare pas non plus en détours inutiles et reste concentré d’un bout à l’autre sur ce qui permet de faire progresser son histoire. Le tout porté par des combats à l’efficacité redoutable et une mythologie zombies qui sait jouer des éléments familiers tout en possédant son propre twist sur le sujet.

L’ensemble vient ainsi compléter l’arc narratif amorcé en saison 1 pour mener à bien ce qu’on peut concevoir comme le premier chapitre de l’histoire. Les dernières minutes de la saison posant les premiers éléments pour le second, et donc pour une saison 3 – officieusement déjà commandé – en nous introduisant un nouveau personnage incarné par Jeon Ji-hyun. De quoi créer de l’attente jusqu’aux prochains épisodes !

