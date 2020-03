Altered Carbon: Resleeved : le film d’animation déjà disponible sur Netflix

Altered Carbon a fait son retour il y a presque un mois sur Netflix avec sa saison 2. Le service de streaming continue l’exploration de l’univers créé par l’auteur Richard Morgan et l’histoire de Takeshi Kovacs sous la forme d’un film d’animation, avec Altered Carbon: Resleeved, disponible depuis le 19 mars sur la plateforme.

Ce spin-off d’Altered Carbon prend place sur la planète Latimar, où Takeshi Kovacsa été engagé par le patron des yakuza Tanaseda Hideki pour protéger Holly, une jeune tatoueuse. Cette dernière est membre du clan Mizumoto qui se prépare à une cérémonie de succession sacrée. En parallèle, Takeshi enquête sur la mort d’un chef yakuza au côté d’une C-TAC qui ne plaisante pas.

Mais où se situe ce film d’animation japonaise dans la chronologie de la série Altered Carbon ? Les informations dans le film nous informe que l’histoire prend place en 2131, période à laquelle Takeshi travaillait en tant que mercenaire, et trois ans avant que le CTAC ne le capture et ne le mette « dans la glace ». C’est donc 253 ans avant les évènements de la saison 1 et 283 ans avant ceux de la seconde. Naturellement, l’histoire possède des liens avec les deux saisons de la série.

Le film est réalisé par Jō Nakajima (Cat Shit One: The Animated Series, Kingsglaive: Final Fantasy XV), avec Dai Sato (Cowboy Bebop, Ergo Proxy) au scénario et rassemble dans sa distribution (vocale) Tatsuhisa Suzuki (Ken/Takeshi Kovacs), Rina Satou (Gena/Reileen Kawahara), Ayaka Asai (Holly Togram/Margot), Kenji Yamauchi (Tanaseda Hideki), Kanehira Yamamoto (Shinji), Kouji Ishii (Genzo) et Jouji Nakata (Ogai).

