Arrow Saison 8 Episode 10 : La Disparition (Fin de série)

Soyons honnête, Arrow s’est terminée il y a déjà deux épisodes, quand Oliver s’est sacrifié pour sauver le Multivers et créer une nouvelle réalité dans laquelle tous ses proches ne sont finalement plus morts. Cette saison 8 devait cependant se poursuivre sans lui.

Ainsi, après un backdoor pilot qui nous a introduit ce qui pourrait être le spin-off Green Arrow & The Cannaries, nous avons le droit à un series finale qui est un long adieu fait au héros qu’était Oliver, mais aussi un grand remerciement méta. Sans son succès, l’Arrowverse n’existerait pas.

L’histoire est simple. Tout le monde se réunit pour dire au revoir à Oliver. On fait alors l’état des lieux, que reste-t-il à faire ? RIEN ! En concluant sa mission qu’il pensait pourtant interminable, Oliver a éliminé le crime à Star City. Vous voulez kidnapper quelqu’un ? Rendez-vous à Central City !

L’idée est visiblement de permettre à l’Arrowverse de se poursuivre sans avoir à questionner ce qui s’est passé après la mort de son fondateur. Le message est clair, le futur des combattants du crime est ailleurs. Si rien n’est explicité à propos de ce que l’on apprit sur Dinah dans le précédent épisode, on découvre qu’elle a décidé de déménager à Métropolis, comme Diggle par ailleurs qui a même le droit de tomber sur un énième clin d’œil à Green Lantern. Est-ce que les personnages vont faire la transition vers le spin-off Superman & Lois la saison prochaine ? On l’ignore.

D’ailleurs, ce n’est pas la seule chose qui reste sans explication ici. Les scénaristes s’amusent à ramener des personnages et à raconter ce qu’ils sont devenus, mais cela semble être nouveau pour ceux qui n’étaient pas morts. On ne sait pas du tout comment l’histoire a évolué dans cette réalité et cela est assez confus pour tout le monde, en particulier pour l’équipe créative visiblement.

Bien entendu, cette fin d’Arrow était aussi en grande partie au sujet d’Oliver. À plusieurs reprises, le récit devient émotionnel, que ce soit à l’aide de discours d’adieux ou de commémorations. Le grand absent est néanmoins Oliver en personne. On a le droit à des flashbacks inédits servant à rappeler l’homme qu’il était au début du show et il fait deux minutes à la fin. Le voir ainsi ne change rien au fait qu’il n’est plus là.

Il était question de fermer un chapitre, de tourner la page maintenant que la première grande ère de l’Arrowverse est terminée. On parle d’un futur sans Oliver et de nouveaux départs. Vraiment, cette fin s’assure avant tout que le reste de la franchise peut avancer sans avoir à gérer les bagages du Green Arrow. Personne ne viendra demander ce qu’il s’est passé à Star City à présent qu’on nous l’a dit.

Si l’on est resté investi dans Arrow jusqu’à ce stade, il y a plusieurs opportunités d’avoir la larme à l’œil grâce à Diggle qui est toujours le centre émotionnel du show. Néanmoins, ce series finale est vraiment plus là pour faire le ménage, boucler les derniers bagages et fermer la porte en s’assurant que personne n’a rien oublié derrière. La série s’est achevée il y a deux épisodes de cela et cette conclusion était donc plus à propos de la franchise qu’au sujet d’Oliver Queen. C’est une approche à moitié satisfaisante qui donne une fin qui ne sera pas mémorable et c’est dommage.

