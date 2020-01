Arrow Saison 8 Episode 9 : Green Arrow & The Canaries

Juste avant de nous livrer son series finale, la conclusion attendue à la suite des évènements survenus lors de Crisis On Infinite Earths, cette saison 8 d’Arrow fait un dernier détour en 2040 pour nous introduire son potentiel futur spin-off.

Intitulée Green Arrow & The Canaries, cette possible nouvelle série sera au sujet de Mia, Dinah et Laurel qui reprennent le combat après 20 ans de calme à Star City. Pourquoi ? Bonne question, et la réponse est assez vague.

En fait, quand cet épisode se termine, beaucoup d’éléments de l’histoire demandent à être expliqués. Cela semble à la fois volontaire, puisque le but est de nous pousser à revenir pour découvrir la suite, et totalement accidentel, car les scénaristes d’Arrow ont toujours été peu concernés par les détails et cela ne change pas ici.

Tout commence avec l’arrivée de Laurel. Apparemment, elle a voyagé de 2020 à 2040 parce qu’elle aurait des informations sur ce qui va se produire en 2041. Voyage-t-elle régulièrement dans le temps à présent ? Quelqu’un est-il venu lui révéler le futur pour une raison particulière ? Sara Lance et ses Legends of Tomorrow sont-ils derrière tout cela ? Et pourquoi ? Allez savoir. Une chose est certaine, tout va mal tourner à Star City et Laurel est là pour éviter cela et ainsi protéger l’héritage d’Oliver.

Elle a besoin d’aide et retrouve donc Dinah qui, apparemment, a simplement été extraite de la réalité pour être installée dans le futur où personne ne se souvient d’elle et où elle a désormais un bar. Et Mia ? Elle est une sociolite qui est également une étudiante studieuse sur le point de se marier avec le fils de Diggle.

Dans ce sens, Green Arrow & The Canaries s’appuie beaucoup sur ce qui a été fait durant les deux dernières saisons et, malgré une réécriture de la réalité, s’efforce de fusionner les deux versions pour coller des morceaux qui doivent servir à construire un tout nouveau narratif. La bonne chose est le retour de nombreux personnages, même si certains ne font qu’une apparition, et l’emploi d’éléments qui permettent de jouer sur le passé pour créer une confusion efficace.

Il y en a besoin, car quand on commence à chercher à connecter de façon logique certaines parties de l’intrigue, rien ne semble vraiment tenir la distance. Le futur qui nous est introduit est d’ailleurs ce qui illustre cela le mieux. Ce backdoor pilot prend place 20 ans après la série originale, mais laisse le sentiment que l’action se déroule réellement seulement 20 minutes dans le futur. Dans un monde peuplé de génies, l’Arrowverse n’a technologiquement parlant pas beaucoup évolué en deux décennies.

Concrètement, Green Arrow & The Canaries se présente comme un remix d’Arrow. Les ressorts dramatiques sont identiques et les enjeux sont également similaires. C’est la même série avec quelques gadgets de plus. Ce qui est intéressant se trouve au niveau des personnages et de tous les trous du scénario qui créent un bel espace pour développer les backstories.

Le résultat n’est clairement pas remarquable, mais l’idée est avant toute chose de poser les bases pour une suite qui a l’allure d’un nouveau départ. Libéré de nombreux bagages (mais pas de tous), la série redémarre en étant plus contemporaine dans son esprit, mais en suivant la formule qui fonctionne tant bien que mal depuis 8 ans maintenant.

Cette saison 8 d’Arrow s’apprête donc à se terminer, mais ce pilote de Green Arrow & The Canaries promet à sa manière que cette fin n’est juste qu’une pause, que si The CW le désire, l’action peut continuer dès la rentrée prochaine. Cette potentielle suite a le mérite d’avoir trois personnages déjà établis qui fonctionnent bien ensemble et un terrain de jeu fraichement déblayé pour s’amuser. Dans ce sens, cette introduction est efficace, mais il est dommage qu’elle ne présente pas quelque chose de vraiment différent dans l’esprit ou la forme.

