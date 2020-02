Batwoman Saison 1 : Beth ou Alice ? L’après-Crise de Gotham

Cet article revient sur Batwoman saison 1, épisodes 10 à 12 et contient quelques spoilers.

Le multivers a été réécrit suite au cross-over Crisis on Infinite Earths de l’Arrowverse. Chaque série de l’univers à sa façon personnelle de gérer les retombées maintenant que tout le monde se trouve sur la même planète.

Cependant, si ce sont des choses que l’équipe de The Flash et Supergirl ont l’habitude, il n’en est pas de même pour Batwoman qui a juste derrière elle une demi-saison d’existence. On ne pourra pas dire que Kate Kane ne prend pas comme une championne ce qu’on lui lance à la figure, c’est à peine si elle réagit en fait, préférant juste accepter plutôt que se poser des questions.

Si Kate a dû s’éloigner des problèmes à Gotham pour participer au cross-over annuel, l’héroïne de Gotham a repris la cape et la perruque pour continuer à combattre le crime et faire face aux problèmes familiaux. Les scénaristes ont décidé de profiter des changements pour offrir un nouveau dilemme à son héroïne autour de sa sœur.

Beth, la version alternative d’Alice

Entre en jeu Beth, anomalie résultant du cross-over et version alternative de la sœur de Kate, une qui a été sauvée du crash et qui a mené une vie ordinaire. Une Beth qui n’est pas devenue Alice, mais un être humain sain d’esprit.

Tout simplement, les scénaristes ont les yeux plus gros que le ventre dans cette intrigue ayant pour but de mettre en perspective comment notre passé forge la personne que l’on devient. Les thématiques sont d’ailleurs bien présente, mais il y a une volonté d’éviter de trop les explorer.

Beth est avant tout plus un symbole qu’un personnage, une version quasi parfaite d’une personne que ne sera jamais Alice. Une qui ramène Kate à son inaction et aux difficiles choix qui doivent être fait pour sauver autrui. Rachel Skarsten en profite pour montrer une facette différente de son jeu, mais rien qui ne permet Beth d’être autre chose qu’au service des autres personnages.

Le scénario prend de gros raccourcis à la fois pour tenter de crédibiliser de la manière la plus rapide possible l’existence du personnage et pour en gérer les retombées. Beth est avant tout une bonne idée, une qui prend place dans une série qui a de bonnes intentions, mais n’est pas équipée pour gérer de tels conflits, des conflits impliquant mondes parallèles et gloubi boulga scientifique. Son univers est en construction, ses bases encore trop fragiles.

Alice, la version Earth-Prime de Beth

Si Alice est rapidement devenue le point fort de Batwoman, elle est aussi presque trop présente dans la série pour son propre bien. Ainsi, l’équipe créative passe du temps à tourner autour de la relation qu’elle entretient avec Kate. Il faut à la fois maintenir bien présent à quel point elle est dangereuse tout en évitant une confrontation mortelle avec Batwoman ou les Crows. Un difficile équilibre, qui n’est pas toujours bien exploité.

La présence de Beth aide à faire le point sur le sujet, permettant aux scénaristes d’emmener leur récit dans une direction aussi prévisible qu’inévitable, mais également nécessaire pour que la dynamique Alice-Kate puisse se sortir du cercle dans lequel elle était déjà coincée. Du moins, c’est ce qu’on aimerait voir se produire même si les scénaristes tendent à ne pas trop vouloir modifier le rapport de force existant entre les deux femmes.

De manière en plus étrange, Alice occupe une place presque limitée au sein de cet arc, sûrement car celui-ci est bien trop court pour véritablement portée ses fruits. Alice est donc vite limitée dans ses mouvements dès lors qu’elle entre dans l’action et empêche l’intrigue d’offrir de véritables surprises.

Il faut reconnaitre que devoir gérer Crisis alors qu’il n’y a pas encore une saison de passée n’est certainement pas la chose la plus aisée pour Batwoman. Après tout, son univers se voulait plus proche de celui d’Arrow que celui de The Flash, et la carrière de super-héroïne de Kate n’en est qu’à ses débuts.

En résulte un arc autour de Beth-Alice qui n’est pas inintéressant sur papier mais qui a du mal à être crédibilisé et à vraiment prendre forme avec le temps imparti. La chute, prévisible, se produit finalement trop tôt pour que Beth puisse avoir un gros impact, un impact qui aurait pu vraiment nous lancer dans la seconde partie de la saison.

Tags : Batwoman moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.