Better Call Saul Saison 5 Episodes 1 et 2 : 50% moins cher !

L’attente fut un peu longue, mais la saison 5 de Better Call Saul est finalement là et nous avons le droit à deux épisodes pour tout relancer.

Si la quatrième saison a quelque peu manqué d’énergie à cause de la lente chute de Jimmy (Bob Odenkirk), la cinquième débute sans perdre une seconde, confirmant qu’un cap a été franchi. « Saul Goodman » est né dans la douleur, mais il montre que cela n’était pas pour rien.

D’une certaine manière, la série a délivré ce qu’elle promettait. Elle nous a révélé les origines de l’avocat, comment il est devenu l’homme que l’on rencontre dans Breaking Bad. Néanmoins, l’histoire de Better Call Saul va plus loin que celle de la transformation de Jimmy McGill.

Dans ce sens, cette reprise illustre parfaitement pourquoi la série a dépassé ce que l’on pouvait en attendre. Saul Goodman est là et le voir faire ses petits tours de passe-passe pour négocier les sentences de ses clients est énergisant, mais le personnage n’est pas le seul moteur du show. D’ailleurs, il n’est plus celui qui captive le plus. On connait justement ses routines. Au fil des saisons, l’intérêt a progressivement évolué, du secret derrière la naissance de Saul à l’impact que sa transformation a su Kim (Rhea Seehorn) et le reste de son univers.

Kim est un des grands mystères de Better Call Saul, car on ignore ce qu’elle va devenir. On la voit qui est en conflit à cause de son amour pour Jimmy et le fait qu’elle développe une forme de ressentiment vis-à-vis de ce qu’elle devient sous son influence. Elle se bat silencieusement pour son intégrité et c’est clairement ce que cette saison 5 va chercher à illustrer. Avec Saul Goodman qui trouve son rythme et Jimmy qui s’épanouit dans ce nouveau rôle, Kim devra affirmer sa place et les limites qu’elle désire ne pas franchir.

C’est un peu la même histoire avec Nacho (Michael Nando). Le voilà repositionné au cœur de l’action, lui qui avait pris de gros risques pour essayer de s’extraire de l’emprise des Salamanca. Gus (Giancarlo Esposito) est désormais celui qui le contrôle et, pour tenter de récupérer sa liberté, Nacho découvre qu’il va devoir lui aussi redéfinir les limites qu’il peut dépasser. Il est coincé entre Gus et Lalo Salamanca (Tony Dalton) dans ce qui s’annonce être une guerre de pouvoir explosive.

Dans ce sens, la partie dans le monde de la drogue regagne une place notable. Better Call Saul a toujours gardé cet univers à portée de main pour nous montrer comment Mike (Jonathan Banks) s’était également retrouvé dans le monde de Walter White, mais cela a désormais gagné une nouvelle dimension. Avec Jimmy qui est devenu Saul, on peut même dire que ce qui était un bon complément de l’histoire est à présent primordial et bien plus intéressant. Mettre un terme (temporaire) à la construction du laboratoire aide, en particulier quand on découvre que les travaux reprendront dès que Lalo Salamanca ne sera plus un problème. Cela installe des enjeux qui nous rapprochent de manière presque tangible de la destination à atteindre.

Avec ses deux premiers épisodes, Better Call Saul fait ainsi un retour plein de promesses. Entre les challenges que Kim et Nacho vont devoir surmonter, la guerre entre les barons de la drogue et Saul Goodman qui prend ses aises, cette saison 5 débute sur les chapeaux de roues et montre une fois de plus que la série a encore des choses à dire.

