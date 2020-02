Deadwater Fell : Derrière les portes closes

Série nous venant de Channel 4 en 4 épisodes, Deadwater Fell fut présentée comme une sorte de whodunit qui pourrait potentiellement marcher dans les pas de Broadchurch. Cependant, cette création de Daisy Coulam (Grantchester) révèle rapidement avoir d’autres ambitions.

L’histoire de Deadwater Fell prend place à Kirkdarroch, petit village écossais où il fait bon vivre. La tragédie frappe cette communauté lorsqu’un feu ravage la maison de la famille Kendrick et tue Kate (Anna Madeley), la mère institutrice et ses trois jeunes filles. Seul Tom (David Tennant) le père, le médecin généraliste du village, parvient à être sauvé. Rapidement, l’investigation révèle des faits remettant en cause ce qui aurait tué cette famille et met également à l’épreuve la relation entre Jess (Cush Jumbo), meilleure amie de Kate, et Steve (Matthew McNulty), son compagnon et membre des forces de l’ordre.

Ce qui était perçu comme un accident prend donc la forme d’un meurtre, avec Tom dans la peau du supect numéro 1. Deadwater Fell s’éloigne rapidement du mystère pouvant entourer l’identité du coupable pour mieux s’orienter vers ce qui est à l’origine du crime. La série de Daisy Coulam délaisse le whodunit au profit d’un whydunit.

Dès lors, l’ensemble se veut être une sorte de drama psychologique qui décortique la dynamique familiale. Naturellement, on nous présente initialement une famille épanouie, avant de petit à petit, lever le voile pour exposer la vérité.

En découle la plus grande force de Deadwater Fell, à savoir son portrait d’une relation abusive, sa représentation de la manipulation et du contrôle au cœur même d’un mariage dénué de respect et de confiance. Lorsque l’un des deux partis ne supporte tout simplement pas que l’autre puisse exister individuellement, cela aboutit à une dynamique malsaine où la violence psychologique est omniprésente, et chaque faiblesse psychologique est utilisée pour rabaisser et empêcher toute évolution. À ce jeu, David Tennant et Anna Madeley portent ainsi la série, jonglant entre ce qui ressemble à une relation en apparence saine à tout l’opposé.

Le sujet au cœur de Deadwater Fell est donc assez fort, mais il souffre d’une mise en scène conventionnelle. Les rouages narratifs les plus classiques dans ce genre de récit sont employés, éliminant quelque peu le sentiment de choc qui aurait pu vraiment émerger à l’occasion. L’horreur même de la situation manque étrangement de relief, les acteurs faisant la plus grosse part du travail lorsqu’il s’agit de retranscrire l’inquiétude ou l’angoisse, la pression dans une scène.

Autour d’eux, le couple formé par Jess et Steve est là pour offrir une autre perspective sur un couple traversant une crise personnelle, alors que la mère de Tom (Maureen Beattie) offre un point de vue intéressant sur l’histoire. La place des villageois et leur rapport avec cette tragédie est très superficiel et, s’il existe pour nous parler naturellement de perception, cela n’est pas vraiment exploré pour porter ses fruits malgré le fait que la famille occupait à l’évidence une place de choix dans cette communauté.

Ces 4 épisodes de Deadwater Fell donne ainsi forme à une série qui a des choses intéressantes à dire sur les sujets qu’elle explore mais qui ne parvient pas à les mettre en scène avec le dynamisme nécessaire pour en tirer le meilleur. En ressort une œuvre qui se regarde, mais qui ne délivre pas le coup de poing recherché, celui qui laisserait une marque une fois le visionnage fini.

