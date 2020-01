Doctor Who Saison 12 Episode 3 : Orphan 55

Apparemment, l’équipe du Tardis aurait besoin de quelques vacances. La Doctor décide donc de tous les emmener dans une station balnéaire futuriste pour prendre du repos. Mais, comme toujours dans Doctor Who, leur arrivée expose le secret qui dérange la tranquillité du lieu.

L’épisode de cette semaine reprend une formule que la série a longtemps utilisée par le passé, notamment durant l’ère Russell T. Davis. À savoir : les premières minutes nous exposent à une menace plus ou moins gratuite et téléphonée qui est déclenchée par l’arrivée de l’équipe sur un lieu exotique ou particulier. Ici, la station balnéaire Tranquility Spa est attaquée par de féroces monstres et il s’agit alors de survivre.

On peut parler de formule éculée quand le déroulement de l’épisode peut se faire sur un schéma qui ne dévie jamais. Nous avons les personnages secondaires, entre touristes et militaires, du vivier pour laisser les gens mourir dans un environnement hostile et étrange où va se révéler Ryan. Si cela vous rappelle quelque chose, on peut se tourner notamment vers la saison 4 qui aimait ce procédé. Et c’est bien dommage de ne jamais vouloir casser cette ligne conductrice qui doit mener à la résolution avec quelques dangers sur la route pour pimenter un voyage sans réelle conséquence.

Ce lieu si particulier, un complexe de luxe, ne voit jamais son potentiel pleinement exploité. Il n’en a pas énormément à la base, mais il paraît anecdotique une fois que l’action est lancée. L’épisode Midnight (4.10) jouait sur un terrain similaire, mais était parvenu à créer une tension sans pareille par le huis clos. La personnalité des seconds couteaux était aussi une donnée importante qui est mal gérée dans cette itération. Les militaires habituels ne parviennent à donner aucun enjeu, si ce n’est celle qui est attachée à Ryan. Mettre en avant le personnage le moins développé est une bonne chose, mais cela est fait de manière poussive et sans conviction.

Le déroulé de l’épisode ne parvient jamais à surprendre malgré les quelques twists qu’Ed Hime, le scénariste, tente d’apporter à son récit. Il manque le coche, ne donnant pas de poids aux ennemis du jour et ne créant donc pas une réelle menace pour les résidents du spa et l’équipe. On est clairement sur un épisode de remplissage même si la fin veut donner plus d’ampleur. Il y a longtemps que de tels épisodes de transition n’ont pas été maîtrisés au même titre que des épisodes plus événementiels ou mythologiques. Doctor Who a peut-être perdu son groove quand il s’agit de raconter une aventure pure, sans rien autour.

Ce n’est pourtant pas un épisode à jeter. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu l’équipe au complet, allant tous dans la même direction. Il est donc agréable de les voir courir, crier et tenter de sauver ce qu’il y a à sauver tous ensemble. Il est juste dommage que ce ne soit pas au service d’un scénario plus épais. Il n’y a rien de honteux, mais rien de mémorable dans ce troisième épisode.

C’est le risque qui attend cette saison 12 de Doctor Who. Si elle ne parvient pas à trouver des éléments de surprise ou une formule légèrement différente de ce qui a été fait précédemment, elle va terminer par rendre indifférant, par devenir un divertissement sans conséquence. Le changement a été initié par l’ère Capaldi, mais celle de Whittaker devait lui amener un coup de fraîcheur qu’elle peine encore à trouver. Cet épisode trop anecdotique prouve malheureusement encore le contraire, mais on espère que c’est parce qu’il était difficile de passer derrière l’ambition du double épisode d’ouverture et non une réelle panne artistique.

