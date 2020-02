Doctor Who Saison 12 Episode 7 : M’entends-tu ?

Il n’y a donc aucun capitaine à bord du bateau Doctor Who cette année. Après nous avoir offert trois épisodes mythologiques sur sept, la série continue à proposer des épisodes de remplissage qui ne tiennent absolument pas la cadence. Cet épisode 7 en fait partiellement partie parce qu’il pâtit et profite en même temps de la médiocrité de la saison pour s’élever au-dessus du lot.

La team Tardis revient sur Terre sur demande des compagnons qui veulent revoir leur famille ne serait-ce qu’une journée, demande légitime. Chacun rentre alors, mais rien ne va se passer comme prévu, bien entendu. Un mystérieux ennemi leur apparaît et ses intentions, néfastes probablement, sont inconnues. Son introduction est d’ailleurs assez malaisante, un des aspects réussis par rapport aux antagonistes de cette saison.

Encore une fois, les scénaristes choisissent de séparer les compagnons du Doctor. Très honnêtement, c’est peut-être un des pires combos que la série ait pu connaître parce qu’il n’y a aucune connexion entre eux, aucun affect palpable, aucun lien. Ils sont ensemble dans cette histoire et… c’est tout. Certes, on en revient à un modèle plus classique de la série, mais après des Rose, Martha, Donna, Amy et Clara, il paraît impensable que le Doctor soit si seule.

C’est vraiment dommage, car cela impacte le reste de l’épisode alors qu’il a une idée bien plus solide que d’habitude. L’exploration et le danger venant des cauchemars est un concept qui a beaucoup de potentiel et le scénario tient assez la route pour le développer. Il est aidé par une réalisation inspirée et plutôt fraîche, ce qui n’est pas déplaisant après l’aspect atone des précédents.

Il y a donc ici une vraie vision développée tout le long de l’épisode, parvenant à lier ses différents éléments avec une certaine élégance sans trop en faire. En témoigne le passage en animation, bien que déjà vu, d’une excellente facture. Malheureusement, une partie de l’émotion repose sur l’histoire de Yaz, Graham et Ryan. Cela pose alors un certain problème quand Doctor Who peine à les faire sortir des mêmes schémas depuis leur introduction. Graham revisite son passé et ses erreurs, mais il n’y a plus l’impact qu’il pouvait y avoir précédemment. De leur côté, il n’y a pas assez d’implication dans les relations que Yaz et Ryan ont à l’extérieur pour que l’on s’inquiète réellement.

Si cela ne gâche aucunement le récit, cela en diminue largement la résonance. Or, l’ennemi de la semaine a assez de présence pour incarner une menace tangible. Le développement est fait de façon ramassée, mais n’en oublie jamais ses enjeux et les déploie intelligemment jusqu’à l’attaque finale. Il est rassurant de voir que Doctor Who ne s’appuie pas uniquement sur son personnage principal pour faire monter les enjeux, mais que quelques scénaristes ont encore un projet pour la série, même à très court terme.

Anomalie dans la saison ou signe d’un retour en forme ? Je penche plutôt pour la première réponse, mais je salue cet épisode pour remonter largement le niveau par rapport aux précédents et de proposer enfin un antagoniste de taille et de ne pas le laisser vivoter face aux personnages, mais de le voir s’imposer un moment. Bref, Doctor Who n’est pas sain et sauf, mais on lui laisse le bénéfice du doute pour cette semaine.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.