Genius : Comprendre Albert Einstein, une équation après l’autre

Il y a 65 ans de cela, un 18 avril 1955, Albert Einstein nous quittait. Le physicien théoricien est considéré comme l’un des plus grands scientifiques de l’histoire, sa renommée dépassant le milieu scientifique. Il est le nom que l’on associe le plus avec le mot génie, rien d’étonnant alors qu’il fut le sujet de la première saison de la série anthologique de National Geographic, Genius qui est disponible sur Amazon Prime Video.

Produite par Ron Howard et Brian Grazer à qui l’on doit entre autres De la Terre à la Lune et A Beautiful Mind et développée par Noah Pink et Kenneth Biller – d’après le livre de Walter Isaacson – la première saison nous chronique en 10 épisodes l’existence du physicien connu pour la théorie de la relativité générale. Johnny Flynn et Geoffrey Rush endossent tous les deux le costume du génie. Ils incarnent avec passion cet homme dévoué à la science qui commence en tant que commis avant de réussir à obtenir une place d’enseignant, gagner le respect de ses pairs et devenir le scientifique le plus connu de son époque.

En tant que biographie, Genius retrace la vie d’Albert Einstein avec assurance, thématisant intelligemment ses épisodes pour pousser à une réflexion sur ses accomplissements et les éléments extérieurs qui lui ont permis de se forger l’existence qu’on lui connait. Elle offre dans ce récit une place de choix à sa première femme, Mileva Marić (Samantha Colley), victime des circonstances et de la période, dans ce qui définira Einstein en tant qu’individu. Elle ne diminue jamais l’impact que ses collaborateurs tels que Michele Besso (Seth Gabel) ou ses proches comme sa seconde épouse Elsa (Emily Watson) ont eu sur lui.

Si Einstein devait être une équation, il serait la somme de ceux qui l’entourent, de la période dans laquelle il a vécu et d’une soif de connaissance sans fin. Une des particularités du génie réside dans son incapacité à s’arrêter de travailler, à mettre son cerveau en pause. Genius illustre ce propos, sans en ignorer les conséquences.

Une des réussites de Genius se trouve dans son aptitude à être autant fascinée que réaliste sur son sujet. Aussi génial était Einstein, il était également humain et imparfait. Son existence comprend, au milieu des choix poussant à l’admiration, d’autres qui le sont moins.

En 10 épisodes, Genius s’éparpille ou étire son propos à quelques occasions, mais jamais à un niveau où cela en deviendrait dommageable. Si la série frôle parfois le didactique dans l’articulation de son récit, l’équipe créative évite souvent de se laisser emporter par ce courant en employant quelques procédés narratifs brisant la monotonie. Elle construit des parallèles entre d’autres figures historiques et tord la courbe du temps pour faire un point.

Surtout, Genius tente à sa manière de mettre en lumière ce qui pouvait bien se passer dans la tête d’Einstein, en conceptualisant ses théories. Einstein demande tôt dans la série à quoi peut bien servir l’algèbre si nous ne comprenons pas comment l’appliquer aux plus grandes questions scientifiques. Suivant cette idée, l’équipe créative met à profit le pouvoir de l’image pour illustrer les théories d’Einstein, pour mieux représenter ce qui le tient réveillé la nuit et donner une tangibilité à ses équations aux plus réfractaires d’entre nous au sujet. En bout de route, elle développe son récit avec intelligence et un savoir-faire indéniable.

Einstein ne pouvait pas s’arrêter de poser des questions pour comprendre le monde qui l’entourait en chassant les réponses. À sa façon, Genius prend ce concept pour l’appliquer à Einstein lui-même. Qu’est-ce qui définit un génie ? Et qu’est-ce qui définit Albert Einstein ? À l’image de l’homme qui est au cœur de cette saison, la série aborde avec intelligence ces questions pour fournir autant de réponses que de pistes à explorer. Il ne reste qu’à nous d’aller plus loin encore.

Un air de déjà vu ? C’est normal, cet article sur Genius est une remise en avant à l’occasion de l’anniversaire de la mort du physicien. La saison 2 de Genius, consacrée à Pablo Picasso, est également disponible sur Amazon.

