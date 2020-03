Grey’s Anatomy Saison 16 : Qu’est-il arrivé à Alex Karev ? Les adieux au personnage

Attention, cet article contient de gros spoilers sur l’épisode 16 de cette saison 16 de Grey’s Anatomy !

À la mi-janvier, nous apprenions que Justin Chambers quittait Grey’s Anatomy après 15 ans. L’interprète du docteur Alex Karev était l’un des derniers membres du casting original de la série – avec Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr.

Le twist difficile à avaler ? Nous avions déjà vu la dernière apparition de l’acteur, dans l’épisode diffusé le 14 novembre. Cela signifiait donc que Chambers ne serait pas là physiquement pour les adieux au personnage.

Passons outre les questionnements sur un départ si précipité et non orchestré, car personne ne compte à l’heure actuelle nous fournir de véritables éclaircissements sur ce qui a pu se produire dans les coulisses de Grey’s Anatomy. Nous avons naturellement les communiqués classiques, qui ne répondent à aucune interrogation. Au mieux, l’acteur aurait des problèmes de santé et aurait pris des mesures dans ce sens – mais cela n’explique certainement pas une coupure si drastique.

Cela est pour les coulisses. Et à l’écran alors ? L’équipe créative de Grey’s Anatomy doit orchestrer le départ d’un de ses personnages majeurs sans son interprète. La décision a été prise de nous laisser dans le flou pendant plusieurs épisodes avant de nous révéler ce qu’il est advenu d’Alex Karev.

Grey’s Anatomy étant ce qu’elle, nous pouvions craindre le pire, à savoir que ce pauvre Alex allait trouver la mort, d’une manière ou d’une autre. Les plus optimistes espéraient des retrouvailles avec Izzie Stevens (et tant pis pour Jo), pour finalement offrir une conclusion à leur histoire.

La showrunner Krista Vernoff a donc choisi la seconde option. Sans Justin Chambers et sans Katherine Heigl. Ni l’un ni l’autre n’est présents dans l’épisode et sont pourtant au cœur de celui-ci. C’est ainsi qu’à l’aide de lettres qu’Alex a envoyées à Meredith, Jo, Bailey et Richard, Grey’s Anatomy fait ses adieux à Alex Karev, voix off à l’appui.

Pour tirer sur la corde sensible, et tenter de combler l’absence physique de l’interprète, cet épisode 16 de cette saison 16 de Grey’s Anatomy s’appuie sur des flashbacks, des souvenirs du passé, pour relier les deux bouts, reconnecter avec l’histoire du personnage et tenter de lui offrir une sortie heureuse.

D’un côté, on peut consoler avec le fait qu’Alex Karev est toujours de ce monde. De l’autre, les raccourcis narratifs pris pour arriver à une sorte de fin heureuse impliquent de rejeter une partie de l’évolution du personnage qui se doit d’abandonner sa femme et ses amis à Seattle pour vivre une sorte d’image de vie idéale préfabriquée télévisuelle – sur une ferme, avec deux enfants et Izzie (comment a-t-elle le temps de s’occuper de la ferme avec sa carrière, allez savoir).

Appuyé par de vieilles images accompagnées d’une voix off, tout est fait pour signifier à quel point son comportement est irresponsable, mais qu’on doit passer outre, car il a deux enfants de 5 ans. Son historique familial compliqué est utilisé pour justifier en partie son choix d’être là pour ses enfants, mais entre naturellement en conflit avec le fait qu’il abandonne tout ce qu’il a construit sans un regard en arrière.

En bout de route, la pilule reste difficile à avaler. Les conditions sont toutes sauf idéales, et au fond, difficile d’être satisfaits par ce que la série nous délivre. En tant que spectateur, il y a un léger sentiment de tromperie sur la marchandise et le fait que le personnage (et nous) méritions mieux que cela.

Dans tous les cas, le départ d’Alex Karev appartient à ceux qui demandent un peu de temps pour être accepté, et un peu de distance pour tourner la page. C’était non planifié et improvisé et avec des contraintes qui en font un exercice difficile. L’équipe de Grey’s Anatomy n’a pas vraiment relevé le challenge, mais c’était assez prévisible dans une saison qui ne brille pas par ses idées.

Au mieux, on peut donc se contenter du fait que le choix a été fait de nous laisser sur une note au moins positive, sur l’idée que le personnage est heureux. Et que peut-être qu’un jour, un retour (en compagnie d’Izzie) pourrait aider à tourner proprement la page. On a le droit de rêver.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.