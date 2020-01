Station 19/Grey’s Anatomy : Sauvetage à Joe’s Bar

Nous avions quitté Grey’s Anatomy en 2019 sur un cliffhanger : une voiture venait de s’encastrer dans le bar où se trouvaient plusieurs membres de l’hôpital. On reprend ainsi en 2020 avec ce qui fut annoncé comme un cross-over avec Station 19, de retour pour une saison 3.

Disons-le, un cross-over majeur implique de devoir visionner les deux séries concernées pour avoir l’intrigue complète. Ce n’est pas le cas présentement. Pour les amateurs des pompiers, qui n’en ont rien à faire de la série médicale, pas besoin de regarder Grey’s Anatomy.

Ce qui nous intéresse présentement est bien l’histoire des chirurgiens. Pour avoir la suite directe, il faut donc regarder la série dérivée, qui nous relate alors en partie l’intervention des pompiers pour accéder au bar — la porte de secours étant naturellement bloqué par un camion bien difficile à déplacer pour l’occasion. Dans le bar, Jackson, Ben et Captain Herrera s’occupent des blessés, dont la plupart sont les résidents du Grey Sloan Memorial Hospital.

Par-dessus s’ajoutent les histoires sentimentales des membres de la caserne, ainsi que la fausse couche de Miranda. Dans le premier cas, le manque de familiarité avec les personnages dans mon cas rend tout ceci assez vain et peu de personnages sympathiques. Pour Miranda, cela vient étoffer l’épreuve qu’elle traverse avec Ben qui se poursuit dans Grey’s Anatomy et permet de se confronter à cette perte. Les scènes ne sont pas vitales, mais elles ajoutent une couche d’émotions supplémentaires pour la chute.

Cet accident a surtout pour effet de mettre en danger les résidents de Grey’s Anatomy, sans que l’on s’inquiète vivement pour leurs vies. Les scénaristes reconnectent avant tout avec l’aspect traumatique d’un accident — et des expériences qui jalonnent la vie des personnages. Entre Parker qui a l’impression d’être retourné sur-le-champ de bataille, Schmitt qui a l’impression de faire une crise cardiaque et Taryn qui se fait opérer, la thématique du PTSD est affirmée — elle est même dite vocalement.

Cela trouve une extension naturelle avec ce que traverse Bailey, mais aussi les actions de Jo qui a « volé un bébé », dans sa tentative de se confronter et gérer son passé pour aller mieux. Heureusement, cela obtient une conclusion honorable à ce qui s’amorçait particulièrement mal – surtout en l’absence d’Alex, que l’on ne reverra de toute façon plus, mais qui est toujours dans l’Ohio chez sa mère.

Malgré le cliffhanger qui permet de se concentrer plus sur la partie médicale, les scénaristes de Grey’s Anatomy continuent quelque peu de pédaler dans la semoule suite à l’installation de pistes peu encourageantes. Pendant la pause, Amelia n’a pas simplement oublié que son bébé pourrait être biologiquement celui d’Owen, et c’est regrettable, car on aimerait tous que cela soit le cas. Koracick continue de jongler entre le chirurgien que l’on devrait détester de par son arrogance et l’homme plus sensible qui a déjà été présenté, et des scénaristes qui ne savent pas comment bien exploiter les différents traits de sa personnalité (ce qui ne posait aucun souci quand il était récurrent). Teddy et Owen continuent leur histoire de famille/mariage sans créer d’enthousiasme pour un sou. Les ennuis pour Maggie ne font que commencer, car les scénaristes aiment avoir quelqu’un au fond d’un trou et elle est à l’évidence leur nouvelle cible et il est difficile de savoir si oui ou non cela peut être bénéfique à la chirurgienne.

On replonge donc dans cette saison 16 de Grey’s Anatomy à l’aide d’un accident qui aide à se remettre dignement dans le bain. Cela permet d’ailleurs de tourner définitivement la page sur la première partie liée à la licence de Meredith et d’avoir un peu de mouvement sur un plan médical. Tout est bon à prendre pour compenser toutes les intrigues secondaires de qualité discutable que la série a en cours en ce moment et qu’on peut espérer voir vite résolu pour avoir des choses plus intéressantes en cette seconde partie de saison.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.