Homeland Saison 8 Episode 1 : Possible trahison

Il y a deux ans de cela, Carrie Mathison (Claire Danes) se lançait dans une mission personnelle pour tenter de sauver ses collègues d’un gouvernement américain en perdition. Les choses ont bien changé depuis cela et les scénaristes de Homeland semblent décidés à remettre Carrie dans son environnement naturel pour lui permettre de terminer sa carrière en beauté.

On reprend ainsi plusieurs mois après la libération de Carrie. Elle est entre les mains de médecins et d’agents du gouvernement qui veulent l’aider à retrouver le contrôle de sa vie et à gérer les conséquences de sa captivité. C’est alors que Saul refait surface pour l’envoyer en mission.

Cette saison 8 de Homeland ne perd donc pas une minute à relancer la machine. Traditionnellement, la série tend à noyer ses débuts de saison dans trop de fausses pistes avant de nous révéler ce qu’il se trame réellement. Cela risque de se dérouler une fois de plus comme cela, mais ce premier épisode ne souffre pas d’un manque de direction.

En fait, il déborde de détermination. L’exposition est efficace, chaque scène délivre les informations nécessaires pour que l’on mesure l’ampleur du problème que pourrait devenir Carrie, mais aussi combien la situation en Afghanistan et avec les talibans est explosive. Il faut dire qu’avec le retour de visages familiers — Tasneem Qureshi (Nimrat Kaur) et Haissam Haqqani (Numan Acar) étaient présents en saison 4 et Yevgeny Gromov (Costa Ronin) était dans la saison 7 — et des références à des évènements passés, nous avons là une reprise qui peut se permettre d’éviter des introductions extensives pour faire son point.

Malgré cela, Homeland revient pour se conclure et la longue pause menant à cette saison 8 n’a fait qu’augmenter les attentes. Le paysage télévisuel a beaucoup changé et, plus que jamais, la série de Showtime ressemble à un artefact d’une autre époque fraichement révolue. Replacer Carrie sur la route des talibans et compliquer les choses avec les Afghans et les Pakistanais donne une impression de déjà vu. On peut espérer qu’elle s’effacera rapidement.

Cela dit, on peut surtout se demander si la série avait encore assez de choses à raconter pour justifier ce retour. La saison 7 n’avait pas laissé Carrie dans une position définitive digne d’une fin de série, mais la longue attente pour son retour a presque totalement fait disparaitre le besoin de conclusion. Après plus de 80 épisodes, on ne se trouvait pas dans une mauvaise situation pour fermer ce chapitre.

Pourtant, Homeland est donc bien de retour. Ce season premiere est efficace et montre que Claire Danes n’a rien perdu après tout ce temps. Elle joue avec l’instabilité du personnage d’une manière qui fait presque oublier que Carrie est en bout de course. Elle a encore des choses à accomplir avant de prendre sa retraite et l’on peut espérer qu’elle aura l’endurance pour nous emmener jusqu’au bout sans nous perdre, qu’elle ne soit pas revenue après tout ce temps pour livrer des adieux sans saveur.

Tags : Homeland moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.