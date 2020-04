Homeland Saison 8 Episode 10 : Conducteur désigné

Cette saison 8 de Homeland étant la dernière, on pouvait espérer voir émerger des enjeux de tailles concernant Carrie. Pourtant, jusqu’à cet épisode, elle était tout au plus cantonnée à occuper une place relativement secondaire dans le récit.

Cela change dans cet épisode 10 qui finit par nous exposer ce qui est attendu d’elle. Concrètement, tout pourrait être arrêté si l’enregistrement de la boite noire était rendu public. Comme Saul le découvre, les Russes n’ont pas l’intention de le faire. Ce qu’il ignore est que Yevgeny Gromov sait comment désamorcer la situation.

L’espion nous dévoile ce à quoi Homeland doit se résumer au moment de sa conclusion. Carrie a deux options. Soit elle trahit Saul, son pays et ses valeurs pour éviter une guerre, soit elle n’essaie rien et la guerre éclate.

Bien entendu, les choses ne sont pas si simples que cela et l’on peut espérer que les scénaristes ont un plan pour qu’elle puisse stopper le conflit avant qu’il ne soit trop tard sans avoir à se sacrifier — même si c’est la seule direction qu’ils paraissent envisager pour le moment.

Il y a donc de quoi cogiter, mais cet épisode suit légèrement trop le modèle des précédents et prend son temps pour faire son point. Il faut dire qu’il doit également préparer le terrain pour que la crise à la frontière avec le Pakistan s’empire.

Dans ce domaine, cette saison 8 de Homeland n’a vraiment pas gagné au change quand Haqqani a été remplacé par son fils. Ce dernier est caricatural au possible et un peu trop prévisible. D’ailleurs, toute la fin de l’épisode ne prend pas par surprise tant la mise en place est faite sans une once d’imagination dans la réalisation ou l’écriture.

Après tant de saisons, on sait ce qu’il va se produire et essayer d’humaniser la situation comme cela est fait ici est maladroit. De la même manière que Jena de la CIA devine que Carrie a un plan en tête, on voit un peu trop clairement ce que font les scénaristes.

On peut sans difficulté en conclure que c’est un signe que Homeland doit se terminer, mais ce n’est plus vraiment un point à faire à ce stade. Cette dernière saison est presque de trop. Sortir Carrie de sa retraite pour recycler de vieilles situations et compléter le reste avec des twists prévisibles n’est pas vraiment lui faire honneur.

Cela dit, étant donné la qualité assez inconsistante de cette saison 8, nous avons là un épisode de Homeland qui fait ce que l’on attendait de lui. Ce n’est pas très fin, mais ce qui est important à ce stade est que nous pouvons enfin percevoir ce qui se prépare pour Carrie et l’impossibilité de la conjoncture dans laquelle elle se trouve à l’approche de la conclusion.

