Homeland Saison 8 Episode 11 : Le professeur d’anglais

Avant-dernier épisode pour cette saison 8 de Homeland et donc avant-dernier de la série. Finalement, les scénaristes dévoilent leurs ambitions pour rendre la conclusion mémorable.

Cet épisode 11 nous propose de suivre Carrie alors qu’elle se décide à chercher le nom de la taupe de Saul au sein du gouvernement russe, comme Yevgeny le lui a demandé dans le précédent épisode. Elle finira par trouver une piste, employant son talent particulier pour connecter les points et élucider des puzzles — ce qui laisse penser que le show aurait pu être bien différent si l’équipe créative avait été inspirée par John Le Carré.

Cela dit, avant qu’elle ne passe aux choses sérieuses, on nous explique pourquoi elle va aller jusqu’au bout, quel qu’en soit le prix à payer. Tout simplement, Carrie ne perd jamais de vue ce qui est le plus important.

Ce n’est pas réellement une découverte. Nous en sommes à la saison 8 de Homeland après tout, nous avons eu plus d’une fois l’occasion de constater qu’elle était prête à tout pour obtenir le résultat recherché. Elle a d’ailleurs fini dans une prison russe, perdu pratiquement tous les gens qu’elle a aimés et un peu plus encore. Le sacrifice fait partie du métier pour elle. On peut alors se demander pourquoi les scénaristes ont l’impression qu’il est nécessaire de l’expliquer aussi ouvertement à un épisode de la fin.

Quoi qu’il en soit, sa recherche de la taupe n’est pas réellement ralentie par des conflits moraux. Elle est néanmoins ponctuée de flashbacks sur le passé de Saul à Berlin qui laisse penser qu’un spin-off sur ses années d’agent de terrain aurait certainement été une bonne idée. Le but est de nous mener à la révélation sur l’identité de la cible de Carrie tout en nous expliquant comment elle a été recrutée.

Concrètement, cela se doit d’être personnel. Tout ce qui est fait à ce stade suit cette idée. La fin de Homeland sera déchirante, car Carrie est forcée à faire un choix entre empêcher une guerre et Saul.

Un ultime sacrifice pour le bien de la nation. Carrie va-t-elle perdre tout ce qui lui reste ou trouver une autre voie pour obtenir ce qu’elle désire ? Les scénaristes veulent qu’elle prenne une décision impossible. Elle ne peut pas gagner… à moins que l’on se joue de nous.

C’est une situation délicate dont le dénouement déterminera la manière avec laquelle nous parlerons de la série dans le futur. La nature de la conclusion aura certainement un effet rétroactif, mais ce qui compte pour le moment est que les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.

Ainsi, après avoir passé une dizaine d’épisodes à préparer le terrain, les scénaristes de cette saison 8 de Homelandsont prêts à envoyer une dernière fois Carrie dans une situation critique de laquelle elle ne sortira pas indemne. Cet épisode 11 fait un bon travail pour exposer cela avec précision. On n’attend plus que la conclusion maintenant.

