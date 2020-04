Homeland Saison 8 Episode 12 : Prisonniers de guerre (Fin de série)

Attention, cet article contient des spoilers sur l’épisode 12 de la saison 8 de Homeland, lisez à vos risques et périls.

Les scénaristes de Homeland, Alex Gansa et Howard Gordon, ont construit toute cette saison 8 avec la conclusion en tête. Le résultat était clairement ce qui les intéressait le plus que la route à suivre pour l’atteindre tant certains passages se sont montrés poussifs. Il était question de donner le jour à une conjoncture impossible, une situation de laquelle Carrie (Claire Danes) ne pouvait pas sortir indemne.

Si nous ne comprenions pas où Gansa et Gordon voulaient en venir, ce n’est pas grave, puisqu’on nous l’explicite. Cet ultime épisode débute en effet avec un rappel, l’enregistrement réalisé par Brody en saison 1 pour expliquer sa trahison. Il était un Américain au service de son pays et c’était pour le bien de ce dernier qu’il a agi comme il l’a fait.

Carrie suit la même logique. Elle commet une trahison en travaillant avec les Russes pour sauver son pays. L’histoire se répète, mais la conclusion sera légèrement différente.

Pour arriver à celle-ci, on nous tease la possible mort de Saul (Mandy Patinkin). La relation Saul/Carrie étant la seule chose qui a survécu à huit saisons de Homeland, il est logique que la majorité des enjeux reposent dessus lors du final. L’idée que Carrie puisse tuer celui qui a été un père pour elle au nom de la paix dans le Monde est presque crédible, mais elle a encore des options à épuiser avant que la détente ne soit pressée. Bien entendu, les scénaristes ne peuvent pas s’empêcher de nous faire croire le contraire pendant un moment.

La mise en scène en devient quelque peu frustrante, car cet épisode tend à plusieurs reprises à étirer le suspense légèrement trop avant de nous livrer les résultats les plus prévisibles qui soient. La seule surprise est de voir la sœur de Saul remise en jeu pour l’occasion.

Cela dit, après 8 saisons, le fait que Homeland ne surprenne plus n’est pas nouveau. D’ailleurs, c’est le problème de ces douze derniers épisodes. Ils n’ont cessé de faire écho au passé sans pour autant retrouver l’énergie d’antan. Le final souffre de ce problème, mais cela ne l’empêche pas de livrer une conclusion satisfaisante.

La carte de la trahison est jouée jusqu’au bout et l’on nous propose un bond de deux ans dans le futur. On retrouve Carrie en Russie, vivant visiblement une existence confortable avec Yevgeny. De son côté, Saul déménage et, avant de partir, reçoit un coup de téléphone, un autre écho du passé. Cette fois, il a un paquet avec le livre écrit par Carrie. C’est l’équivalent de la vidéo de Brody. Pourquoi a-t-elle trahie son pays ? La réponse est cachée dans la couverture : pour mieux le servir.

L’histoire de Homeland se termine en réparant à la dernière minute la relation entre Carrie et Saul. Tous les deux vont pouvoir continuer à jouer aux espions à leur manière, faisant tout pour protéger le Monde. C’est ce qui se rapproche le plus d’une fin heureuse dans une telle série et c’est indéniablement une bonne façon de faire nos adieux au show.

