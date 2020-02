Homeland Saison 8 Episode 3 : Faux amis

Bien que cette saison 8 de Homeland soit également la dernière de la série, il est probable qu’il faille attendre l’approche de la conclusion pour que cela se ressente. Pour le moment, l’intrigue progresse en commençant légèrement à révéler ce qui est en jeu.

La paix avec les talibans serait surement une bonne façon de terminer le show, mais il y a quelque chose tellement improbable derrière cette idée qu’il n’est pas surprenant que cet épisode suggère que le plan pourrait rapidement s’effondrer.

Nous reprenons ainsi où le précédent épisode s’est arrêté, avec Saul qui est aux mains de l’ennemi… une fois de plus. Ce coup-ci, il est difficile d’avoir l’impression qu’il court un réel danger. C’est en quelque sorte le problème de l’épisode. Saul dit à Haqqani qu’il a un traitre dans ses rangs. Celui-ci passe un coup de téléphone et ne tarde pas à le confirmer, mais l’identité du coupable complique tout.

Les scénaristes de Homeland ont toujours aimé jouer sur la possible duplicité des personnages. On ne sait jamais vraiment s’ils sont honnêtes ou pas. C’est ce qui se produit quand Carrie est de nouveau réunie avec Yevgeny Gromov, mais toute la partie avec Saul et Haqqani est bien plus directe. On sait ce qu’il se passe et la seule chose qu’on tente de nous laisser deviner est que le leader des talibans vient de commettre une erreur.

Si la saison était plus avancée, on pourrait avoir des doutes, mais il y a encore trop de temps devant nous pour que le choix qui est fait ici ne devienne pas la source d’une crise, et ce, assez rapidement.

Les acteurs sont irréprochables, mais l’écriture manque de subtilité et le peu de sous-texte présent est bien trop exposé pour être toujours qualifié de sous-texte. Cela est aussi valable pour la storyline de Saul que pour les problèmes de politique qui nous sont introduits à la Maison-Blanche.

Concrètement, cette saison 8 de Homeland n’a pas fini de se mettre en place et les choses se compliquent encore un peu de tous les côtés, parce que l’on arrive presque au bout de ce que les discussions pour la paix pouvaient nous donner.

Idem en ce qui concerne Carrie. Elle a joué son rôle dans le processus de paix et, à présent, on s’intéresse à sa relation avec les Russes. Yevgeny Gromov plante la graine du doute et les scénaristes vont certainement employer tous leurs stratagèmes habituels pour que Carrie navigue dans la confusion jusqu’au moment crucial.

Cet épisode 3 s’efforce donc de bien mettre en avant tout ce qui va faire dérailler rapidement les principales intrigues de cette dernière saison de Homeland. La question qui se pose est : comment Carrie et Saul vont-ils se sortir de la débâcle vers laquelle ils se dirigent ? Après tout, la fin étant proche, tout peut arriver, même le pire.

