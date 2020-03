Homeland Saison 8 Episode 5 : Après le crash

Le premier tiers de cette saison 8 de Homeland nous rejouait des classiques. Avec l’épisode 4, les choses ont pris un virage important et nous poursuivons donc sur cette voie empruntée qui fait sérieusement monter les enjeux.

Nous suivons en effet Max et son escorte qui se rendent sur le lieu du crash, espérant retrouver les deux Présidents. Sur place, ils découvrent que personne n’a survécu. Rapidement, les talibans arrivent et les balles commencent à voler dans tous les sens.

Au milieu de tout cela, Saul tente d’être la voix de la raison, mais personne ne désire l’écouter. L’impression que sa carrière est plus ou moins terminée se fait fortement sentir, mais il veut tout de même savoir ce qu’il s’est passé. Cet épisode joue donc contre la montre pour essayer de récolter des informations allant dans ce sens, mais rien n’aboutit.

Il y a un sens de l’urgence qui s’insinue progressivement une fois que le choc du crash se dissipe. Les scénaristes de Homeland ont assez bien géré cette heure dramatique en continuant à garder Carrie dans un rôle secondaire.

Elle chasse une piste qui, dès le départ, ne parait pas pouvoir aboutir sur quelque chose de substantiel et, pendant ce temps, on reste focalisé sur le sauvetage et le jeu politique qui entoure la gestion de la catastrophe.

À ce stade, voir que Carrie est tenue légèrement à distance est assez bienvenu, car elle ne peut rien apporter de solide à la situation. Du moins, si l’on veut rester réaliste — et n’a jamais été Jack Bauer après tout. Néanmoins, il est difficile de ne pas noter comment tout ce qui a été accompli jusque-là dans cette saison 8 autour de Carrie est mis entre parenthèses sans que cela soit vraiment dérangeant. C’est Saul qui a joué un rôle important dans l’établissement de l’intrigue et c’est lui qui est sur le front, même si tout lui échappe à ce moment-là.

Il ne fait pas de doute que Carrie va rapidement retrouver sa place sur les devants, mais Homeland aurait surement plus à proposer si elle n’était pas là. Le personnage est à bout et cela est plus qu’évident depuis la reprise. La forcer dans l’histoire est logique, elle est la star du show après tout, mais au lieu de faire que cette saison 8 soit à son sujet, l’équipe créative a choisi de mettre en place la crise politique la plus importante imaginable dans laquelle une espionne presque à la retraite n’est vraiment qu’un rouage.

Quoi qu’il en soit, même si l’approche ne sert pas beaucoup Carrie, elle est indéniablement bien prenante. Donc, en attendant que cette saison 8 de Homeland nous replonge dans la relation complexe entre Carrie et Yevgeny Gromov, elle nous propose ce qui prend la forme d’un thriller réellement efficace, et ce n’est pas une mauvaise chose.

