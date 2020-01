Humans Saison 3 : En quête d’intégration (sur Série Club)

Depuis le début, Humans nous a offert plus qu’une simple histoire de robots dotés d’une conscience qui cherchaient à survivre. Ses paraboles, dont certaines étaient déjà présentes dans la version originale suédoise, ont exploré certains problèmes universels et typiquement britanniques. Il n’y avait donc aucune raison que cela change en saison 3.

On reprend ainsi une bonne année après que Mattie a lancé le programme qui sauva Mia à la fin de la saison 2 et qui a eu pour conséquence de propager le code qui éveilla la conscience de nombreux Synths. Le problème est que cela provoqua de nombreux accidents et les morts furent nombreux.

Aujourd’hui, les synths éveillés veulent intégrer la population civile, mais leur situation est précaire. Pour survivre, ils restent dans des camps clôturés autant pour leur protection que pour celles des humains. Alors qu’une nouvelle génération de robots fut produite pour les remplacer, ils peinent à être acceptés pour ce qu’ils sont.

Les scénaristes de Humans ne cherchent pas à cacher le fait qu’ils veulent parler de la crise des migrants. Cela s’étend néanmoins rapidement pour parler de désobéissance civile dans une Angleterre divisée dont l’isolationnisme et le conservatisme sont plus que problématiques.

Avec Laura qui continue de défendre les droits des Synths, on plonge dans les rouages poisseux de la politique, tandis que Max dirige les siens en promulguant ses idéaux pacifistes. Les deux doivent faire face à des minorités qui privilégient la violence et qui attaquent sévèrement les moindres progrès réalisés au nom de la paix.

De son côté, Leo doit apprendre à être humain alors que Mia est toujours plus dédiée à sa cause, que Mattie peine à aller de l’avant en raison de ce qu’elle a fait et que Karen élève Sam, l’enfant Synth, pour lui donner une chance de survie. Enfin, Niska se lance dans une quête de vengeance qui devient progressivement une quête religieuse.

Cette saison 3 a donc des ambitions dans ses thématiques, presque plus que dans les deux précédentes. Cela lui donne de la substance, avoir un propos bien développé aide les personnages à trouver des motivations. Néanmoins, à ce niveau de l’histoire, les causes à défendre ne sont pas forcément toujours aussi importantes que le voyage des individus.

Ainsi, Humans voit peut-être ses personnages se disperser un peu plus, mais multiplier les intrigues n’enlève rien au fait que le futur des Hawkins et de leurs amis Synths est vraiment ce qui fait battre le cœur de la série.

Ils sont tous confrontés à leurs peurs et leurs erreurs qui viennent s’entremêler au sein d’une mythologie qui ne cesse de se complexifier. Ce qui fait que cela fonctionne reste l’approche humaine de la couche dramatique du show, même quand les synths sont concernés.

Dans ce sens, cette saison 3 de Humans ne déçoit pas, prenant d’ailleurs des risques intéressants pour faire progresser les intrigues, et a toujours plus de choses à dire. Elle le fait d’une manière qui rend le visionnage toujours plus addictif et émotionnel. Malheureusement, elle n’offre pas une fin et la série s’arrête ainsi à l’aube d’une nouvelle ère pour les Synths qu’il aurait été intéressant d’explorer.

Publié en juillet 2018, cet article sur la saison 3 de Humans est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la diffusion en France sur Série Club à partir de ce vendredi 3 janvier à 20h50. La conclusion a été modifiée, car la série a finalement été officiellement annulée, elle ne reviendra pas pour une saison 4.

