Imposters saison 1 : Une arnaque bien menée (sur Teva)

Nous venant de la chaine Bravo, Imposters s’intéresse à Maddie (Inbar Lavi), une arnaqueuse qui séduit ses victimes pour les dépouiller de tout leur argent, avant de passer à une nouvelle mission de séduction. Malheureusement pour elle, ses ex, Richard (Parker Young), Ezra (Rob Heaps) et Jules (Marianne Rendon) sont à sa poursuite pour lui demander des explications et récupérer l’argent qu’elle leur a volé. Le problème ? Maddie ne travaille pas seule et son implication se révèle bien plus dangereuse que prévu.

Après un premier épisode ne faisant pas de vague, cette première saison d’Imposters s’affirme au fil des épisodes jusqu’à une mi-saison qui parvint sans grand mal à redistribuer les cartes pour offrir une histoire dans laquelle il est aisé de s’investir tout en se satisfaisant du divertissement. Dès lors, la série tire son épingle du jeu en découpant son intrigue en deux arcs narratifs bien distincts qui permettent aux personnages d’avoir assez d’espace pour exister.

Composée de 10 épisodes, cette première saison d’Imposters débute ainsi en se focalisant sur Maddie, ses compétences et son désir de se tirer d’une situation qui ne semble plus lui convenir. Jouer sur l’émotion en nous dévoilant les faiblesses de l’arnaqueuse et la possibilité d’un avenir tout autre pour elle a beau ne pas être une intrigue novatrice, elle n’en reste pas moins efficace pour créer de l’empathie. Inbar Lavi donne vie à cette femme complexe sans difficulté en y ajoutant aussi une touche de légèreté bienvenue. Cela permet à la suite d’avoir beaucoup plus d’impact en poussant le spectateur à vouloir la voir s’en sortir malgré les révélations faites à son sujet.

Bien sûr, cela n’empêche pas Imposters de dépeindre ses ex tout en nuances, malgré quelques choix maladroits les concernant. Au-delà de leur désir de vengeance, tous ont été blessés par l’arnaque de Maddie. L’idée n’est alors pas tant de récupérer ce qui leur a été volé, mais bien d’essayer de tourner la page en confrontant l’amour de leur vie. Si l’humour prévaut quant à leur traitement, les scénaristes n’hésitent pas à explorer ce qui pousse une personne à en aimer une autre. Le fait est que l’argent qui leur a été volé n’est rien en comparaison à cette projection d’eux-mêmes qu’ils ont perdue quand Maddie a quitté leur vie.

En ce sens, la seconde partie de saison place tous les personnages au pied du mur et les force à considérer les véritables motivations derrière leurs actions. Il est d’ailleurs plaisant qu’Imposters n’a pas perdu de temps pour réunir ses protagonistes et pousser l’intrigue dans une nouvelle direction. En changeant de cap pour dévoiler un plan plus ambitieux, la série fait preuve de plus de cohésion et développe ses thématiques avec plus de consistances.

Le problème est qu’une majorité des informations est délibérément laissée de côté pour que le mystère persiste. Cela devrait être exploré en saison 2, mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un pari risqué de la part des scénaristes. Le Docteur aurait probablement gagné à faire une véritable apparition pour le final, même si la dernière arnaque est suffisante, voire même grisante.

Au final, la saison 1 d’Imposters réussit son pari et délivre un ensemble solide et divertissant. Il est certain que tout n’est pas parfait, mais la courte saison permet de lisser les défauts et d’aller vers l’essentiel. Il ne serait alors pas déplaisant que l’histoire des imposteurs de Seattle poursuive sa route pour de prochaines aventures, surtout avec le retournement de situation final qui inverse les rôles et replace les pions sur l’échiquier.

Publié en avril 2017, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion du début de la diffusion de cette saison 1 d’Imposters sur la chaine française Teva ce mercredi 8 janvier 2020 à partir de 20h50.



Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.