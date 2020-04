Kidding Saison 2 : On attendait mieux de Mr. Pickles

Le monde magique de Mr. Pickles n’est plus le même quand la saison 2 de Kidding débute. Pour rappel, la première saison nous introduisait à Jeff (Jim Carrey), sorte de Mr Rogers prisonnier dans une organisation capitaliste l’empêchant de faire le deuil de son fils sous peine de détruire son empire. Jeff est peu concerné par tout cela. Pour lui, ce qui compte le plus, ce sont les enfants et l’amour de sa famille.

Ainsi, la saison 2 place Jeff dans une position difficile, car il perd le contact avec son audience et cherche à tout prix à le rétablir. Du moins, une fois que la situation avec Peter (Justin Kirk) est résolue. Peter est mourant à cause de Jeff et ce dernier décide de lui sauver la vie à l’aide d’un don d’organe.

C’est le style de Jeff, sacrifier une part de lui afin de corriger des erreurs qu’il aurait pu éviter s’il avait gardé les pieds sur Terre. La première saison a fait un excellent travail à expliquer pourquoi il se comportait ainsi et, surtout, pourquoi il a été poussé à bout et a fini par exploser. Peter n’est qu’un dommage collatéral dans toute cette histoire et, compte tenu des circonstances, il va bien s’en sortir.

Cela dit, si Kidding ne tombe jamais pleinement dans le drame, trouvant toujours une voie relativement positive pour s’extirper des pires situations, elle reste imbibée d’une mélancolie contagieuse. Le souci est que celle-ci n’est plus contrebalancée par les réussites de Jeff et de ses proches.

Entre la vie de Jeff qui continue de s’effondrer et celle de sa sœur Deirdre (Catherine Keener) qui part dans tous les sens, leurs enfants perdent leurs repères et leurs ex cherchent un sens là où il n’y en a pas. Tout le clan Piccirillo, y compris le grand-père (Frank Langella), est en crise et la confusion règne.

Il faut dire que les scénaristes de cette saison 2 de Kidding paraissent ne plus être très sûres de l’histoire qu’ils veulent raconter. Les thématiques se chevauchent et s’étouffent, les intrigues s’entrecoupent et s’en retrouvent limitées en développements. L’ensemble souffre d’une volonté de maintenir l’aspect presque expérimental du show, entre ses différentes approches narratives et visuelles, au détriment de l’histoire et des personnages.

Il est dès lors difficile de rester impliqué dans les évènements, en particulier après l’épisode 5. Réalisé par Michel Gondry, il propose l’intégralité d’une émission de Mr. Pickles dans laquelle il gère son divorce. Si l’exercice de style est sympathique, son intérêt s’est évaporé bien avant la conclusion. Après cela, les scénaristes paraissent encore plus confus qu’auparavant à propos de ce qu’ils voulaient raconter. La saison en devient répétitive et ponctuée d’idées à peine ébauchées.

Certes, Kidding ne perd pas ce qui la rendait unique, toujours bien aidée par un casting d’exception et des idées de mise en scène rafraichissantes, mais elle semble simplement ne plus avoir beaucoup de choses à dire.

C’est regrettable, car la première saison avait posé de solides bases pour que la suite puisse entrainer assez loin cette exploration de la célébrité, du deuil et de la famille. À la place, cette saison 2 de Kidding préfère employer son histoire pour justifier ses excentricités narratives au lieu de faire l’inverse. En bout de course, Jeff et sa famille sont toujours aussi sympathiques, mais leurs mésaventures colorées ont perdu de leur mordant et de leur intérêt.

