Lincoln Rhyme Saison 1 : Que vaut la traque du Bone Collector ?

Il y a plus de vingt ans de cela, Denzel Washington et Angelina Jolie faisaient équipe au cinéma pour stopper le Bone Collector. C’est maintenant au tour de Russell Hornsby et Arielle Kebbel de reprendre le flambeau à la télévision.

Portant en version originale le titre descriptif Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, cette nouvelle adaptation du roman « Le Désosseur » de Jeffery Deaver nous parle d’un détective aussi génial qu’arrogant (joué par Hornsby) qui a rencontré son égal, le tueur en série appelé le Bone Collector (Brian O’Byrne). Après leur dernière confrontation, Lincoln Rhyme a été sévèrement blessé. Il est maintenant handicapé et confiné à son domicile, mais il a encore toute sa tête. Quand, quelques années plus tard, un imitateur du Bone Collector remet Lincoln à la une des journaux, le véritable collectionneur d’or décide de préparer son retour.

Lincoln Rhyme ne nous propose pas pour autant de passer les 10 épisodes de sa première saison à suivre la traque du tueur. La série mélange la chasse du Bone Collector avec celle d’autres meurtriers (en série ou non). Un tiers de la saison est ainsi entièrement dédiée à l’affaire qui donne son titre au show, le reste est une série policière classique qui tente d’employer les caractéristiques de son héros pour livrer des investigations bouclées.

Naturellement, cela fonctionne le mieux quand il est question du grand méchant serial killer en chef, mais les scénaristes font un travail assez honnête — à l’exception d’un ou deux épisodes spécialement faibles — quand ils se doivent de suivre une formule traditionnelle.

Dès le pilote, il est admis à demi-mot que Lincoln Rhyme n’est vraiment qu’un ersatz de Sherlock Holmes avec un twist supplémentaire, puisqu’il est cloué au lit et voit le monde extérieur à travers l’objectif de la caméra de l’officier Amelia Sachs (Arielle Kebbel). Elle est son avatar sur les scènes de crime. Elle travaille ainsi avec le détective Sellitto (Michael Imperioli) sur le terrain pendant que Lincoln donne ses ordres, dresse des profils de tueurs, analyse les preuves avec les deux techniciens à son service et rappelle à tout le monde qu’il est le plus intelligent.

Cela ne sera pas toujours le cas, puisque Lincoln va apprendre au fil de la saison à être plus humble, à reconnaitre qu’il a besoin d’une équipe et qu’il est occasionnellement faillible. Les scénaristes de Lincoln Rhyme échouent par contre à fournir du matériel substantiel aux autres personnages. Même Amelia qui est pourtant omniprésente et intrinsèquement liée à Lincoln s’avère être limitée dans le domaine. Ses principaux traits de caractère sont introduits au départ et son rôle dans l’équipe lui permet d’affirmer ses propres talents de profiler, mais cela ne va pas plus loin que ça.

C’est ce qui définit globalement cette première saison. Ce qui est fait avec l’histoire du Bone Collector est intrigant et délivre le suspense escompté, ainsi qu’un angle pour explorer Lincoln Rhyme, mais le reste suit une formule. Elle est convenablement établie et fait ce que l’on attend d’elle, mais elle est limitée et limitative.

Le résultat est que Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector s’affirme dans sa saison 1 comme étant une série policière efficace avec un casting solide. Elle tient la distance, mais elle ne surprend pas — dans le bon ou le mauvais sens. Elle est dans la moyenne et rien n’est fait pour qu’elle puisse s’élever au-dessus du lot.

