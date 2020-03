Manhattan : Quand l’Histoire mène à une brillante série

À l’ère du Peak TV, Critictoo se lance dans un challenge « 52 semaines, 52 séries » en proposant une fois par semaine un retour sur une série terminée.

Avant que les services de streaming ne se multiplient, c’était les chaines du câble qui tentaient toutes de proposer leurs propres séries. Dans ce domaine, WGN America essaya de se démarquer en se frottant à plusieurs genres différents et développa rapidement une offre intrigante à défaut d’être populaire. Cela s’arrêta quand la chaine fut rachetée.

Cette plongée dans le monde des séries dura moins de 4 ans, mais elle a mené à la création de shows intéressants, dont Manhattan — la plus brillante d’entre elles, mais naturellement la plus discrète également.

Créée par Sam Shaw (Castle Rock), Manhattan est une série historique qui nous ramène sur le sol américain durant la Seconde Guerre mondiale pour nous parler du fameux projet qui donne son nom au show.

Tout débute en 1943, derrière les barbelés au milieu du Nouveau-Mexique. Les scientifiques travaillant à Los Alamos ont pour mission de changer le cours de la guerre. Frank Winter (John Benjamin Hickey) est persuadé que cela se fera par l’implosion, mais seuls ceux de son équipe croient en lui et ils se retrouvent rapidement isolés alors que la paranoïa se propage à tous les niveaux.

C’est un peu un cliché à ce niveau, mais les séries historiques sont souvent là pour nous parler de notre présent. L’Histoire est un éternel recommencement et Manhattan ne fait que le prouver. La menace nazie n’est plus ce qu’elle était, la Seconde Guerre mondiale a été gagnée, mais certaines peurs restent intactes, puisant leurs origines dans des contextes qui diffèrent pour un résultat identique.

La série suit des génies en compétition pour créer l’arme ultime, la bombe atomique. Pour eux, c’est un mal pour un bien, la réponse à tous les problèmes de l’humanité passera par la destruction massive. La logique parait bancale, mais la série explore comment ces hommes ont pu la suivre.

Manhattan nous offre ainsi un panel de protagonistes complexes qui luttent quotidiennement pour continuer à avancer. Ils doivent sacrifier une partie d’eux-mêmes et en embrasser une autre pour accepter que le résultat de leur travail doive redessiner la face du Monde. Ils donnent naissance à un monstre et apprennent à vivre avec.

Si Manhattan nous propose d’explorer la folie des hommes, elle est également et avant toute chose un savant mélange entre le thriller d’espionnage et le drame humain. Los Alamos est un réel microcosme dans lequel germe aussi bien la paranoïa que la folie des grandeurs, ce qui donne naissance à un environnement unique où tout peut si facilement être observé au microscope. Dès lors, plus les épisodes passent et plus la série se transforme en une véritable étude de la cellule familiale et des amitiés professionnelles et personnelles.

Si Frank Winter et son collègue/ennemi Dr. Charlie Isaacs (Ashley Zukerman) sont le point central de Manhattan, la série offre un large panel de personnages, des familles des scientifiques aux militaires qui les encadrent. On peut d’ailleurs retrouver William Petersen dans son premier rôle à la télévision depuis son départ de Les Experts qui incarne un colonel intransigeant, mais aussi Richard Schiff en chasseur d’espions.

On sait comment Manhattan se termine, la bombe sera construite. La série se propose donc de nous livrer le portrait de scientifiques, de militaires et de leurs proches sous la forme d’un thriller pour chercher à comprendre ce qui a bien pu mener à autant de destruction. C’est une histoire fascinante à suivre qui explore le passé de l’Amérique sans une pointe de nostalgie et avec un regard critique et intelligent.

L’intégralité des deux saisons de Manhattan sont actuellement disponible en France sur Amazon Prime Video/StarzPlay.

