Marvel’s Agents of SHIELD Saison 6 : Endgame ? (sur Série Club)

Après une cinquième saison quasi parfaite, Marvel’s Agents of SHIELD a fait plus que ses preuves pour montrer qu’elle s’est rattrapée de sa première saison peu engageante. Elle est même devenue l’élément le plus solide et excitant du Marvel Cinematic Universe par sa manière de gérer les références tout en construisant son propre univers. Mais le dernier épisode en date faisait parfaitement office de series finale, offrant à Coulson une fin digne et aux autres des perspectives d’avenir alléchantes. Fallait-il continuer pour deux saisons ?

Avec ses cinq premiers épisodes, Marvel’s Agents of SHIELD ne parvient pas tout à fait à retrouver le sel des deux dernières saisons. Cette sixième continue le voyage intergalactique pour retrouver Fitz, supposément cryogénisé pour rejoindre Simmons et les autres dans le futur de la cinquième saison. Il n’en est pourtant rien et Jemma, Daisy et une petite équipe vont alors de vaisseau en vaisseau pour mettre la main dessus. Il n’y a rien de désagréable dans cette intrigue qui donne même lieu à d’excellents moments de sororité entre les deux amies, mais elle se repose un peu trop sur des twists et gimmicks utilisés l’an dernier.

Il en est de même sur Terre où une chasse à l’homme ramène Coulson sur le devant de la scène, lui qui est censé être mort. Il se confronte alors à May et tout S.H.I.E.L.D. pour des raisons encore un peu floues. Encore une fois, absolument rien de médiocre là-dedans, il y a même un certain plaisir à les voir explorer un univers parallèle et à redistribuer les cartes, mais cela laisse peu de place pour exister à Mac, Yo-Yo et les autres — là où les saisons précédentes étaient parvenues à construire un récit choral cohérent et excitant.

Mais ce sont des petites revendications face à ce que Marvel’s Agents of SHIELD parvient à accomplir de manière générale. Si les intrigues ne brillent pas encore par leur complexité, elles parviennent à remettre en avant des dynamiques entre les personnages qui restent assez exceptionnelles. Pouvoir mettre Daisy en retrait après des années à se focaliser sur elle, c’est aussi une logique dans son amitié avec Simmons qui est à la recherche de Fitz. Cela donne alors une seconde équipe dans l’espace qui n’est pas sans déplaire, avec l’ajout de deux nouveaux personnages dont on attend encore les développements. Mais la série n’a jamais rechigné à imposer de nouveaux éléments.

C’est d’ailleurs le cas avec Enoch, le droïde qui accompagne Fitz. Ce dernier a toujours été un des plus grands atouts de la série et fonctionne avec à peu près tout le monde. Mais sa relation avec cet étrange homme alors qu’ils tentent tous deux de s’en sortir dans l’espace est particulièrement jouissive, notamment par ce côté sans filtre qui sied bien à la série. De plus, les scénaristes n’en oublient jamais sa nature première, ce qui ouvre la porte à des twists bienvenus, notamment dans l’épisode 5 où il vend à l’ennemi le lien entre Simmons et Fitz, mettant en danger l’une pour sauver l’autre.

Si la partie sur Terre manque encore un peu d’ampleur pour pleinement prendre, elle permet à Coulson de changer un peu de registre et nous surprend dans sa manière de résoudre sa présence dans cette nouvelle saison. Nous étions persuadés qu’une pirouette allait être trouvée pour le laisser en vie, mais ce n’est pas le cas (mais soyons méfiants) et c’est bienvenu. La série, depuis sa seconde saison, a su prendre les risques qu’il fallait au bon moment et il n’y a pas de raison pour que cela change.

Marvel’s Agents of SHIELD ne revient pas avec la forme olympique sur laquelle nous l’avions quitté, mais elle porte haut la flamme et ne déçoit pas, devant simplement faire, après ce début de saison 6, un peu de ménage dans ses intrigues introductives pour qu’elles puissent décoller.

