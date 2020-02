Agents of SHIELD Saison 6 : Vers la porte des étoiles (sur Série Club)

Cet article couvre la seconde moitié de la saison 6 de Marvel’s Agents of SHIELD et contient des spoilers. Vous pouvez retrouver un retour sur la première mi-saison ici.



La force motrice à l’origine de Marvel’s Agents of SHIELD, c’est Phil Coulson. Alors, quand la conclusion de la cinquième saison décide de le tuer, la série prend un tournant décisif et nous laisse dans l’expectative quant à la saison 6 qui s’annonce être l’avant-dernière. Plus longue à attendre, celle-ci vient de se terminer et a proposé un divertissement sûrement étrange et souvent maladroit, mais se reposant assez sur ses forces pour combler.

Quand cette saison commence, l’équipe est éclatée, chacun poursuivant une mission bien précise. D’un côté, nous avons Simmons et Daisy dans l’espace, à la recherche de Fitz, cryogénisé la saison précédente (et mort lui aussi, enfin une version future de lui). De l’autre côté, les autres font face à une menace d’un autre genre et venant d’un visage bien connu, sur Terre. Ils vont tous mettre quelques épisodes à se retrouver au complet, participant à l’éparpillement ressenti sur l’ensemble.

En effet, si Agents of SHIELD a toujours commencé en ne mettant pas ses œufs dans le même panier pour ensuite raccrocher les wagons de manière intelligente, cette sixième saison va pêcher de ce côté-ci. Ce n’est pas que l’intrigue concernant Simmons et Fitz n’est pas intéressante, c’est même tout le contraire. Elle est juste tellement détachée physiquement et thématiquement du reste que, lorsqu’elle se termine, on a le sentiment que le rapport est forcé.

Alors que le tragique frappe encore le couple, Simmons remue ciels et terres à l’aide de Quake pour retrouver son amoureux. Lui est clandestin sur un vaisseau spatial avec Enoch, l’androïde. Les combinaisons de personnages sont pertinentes et donnent lieu à de grands épisodes, notamment le troisième de cette saison où les dynamiques sont parfaitement exploitées. Leurs retrouvailles sont alors gâchées par une menace plus physique et présente que la séparation, Izel, une mercenaire qui a un lien avec ce qui occupe le reste de l’équipe sur Terre.

Car si le sauvetage de Fitz n’accapare pas toute l’équipe, c’est que le reste est occupé à repousser une menace d’un autre genre. Dès la reprise, des individus traversent un portail venant d’une autre réalité et viennent menacer la “nôtre”, menés par un visage bien connu : Coulson. Pourtant, il est mort lors de son voyage avec May. Mais qui est-il alors ? Il est Sarge, une version alternative du personnage, bien plus dur et moralement ambigu (voire mauvais). Faire de notre compas moral et pilier l’antagoniste principal du début de saison est une excellente idée, surtout quand cela déstabilise les personnages sur la façon de réagir et de mener la bataille.

Mais celle-ci se gagne à la mi-saison, au moment où les arcs narratifs se rejoignent et où le bât blesse. Izel débarque sur Terre à l’aide de Simmons et Fitz et les retrouvailles avec leurs amis sont de courte durée puisqu’un passif existe entre la mercenaire et Sarge. Izel introduit les Shrike, une forme de parasite ressemblant à une chauve-souris et infectant des hôtes, à l’aide d’un portail interdimensionnel. Cela vous semble-t-il familier ? À la vue de cette seconde partie de saison 6 d’Agents of SHIELD, on ne peut pas ne pas penser à Stargate SG1 tant l’univers développé est similaire. En résulte alors une menace peu crédible et peu intéressante qui va infecter toute l’histoire.

Sarge, qui a temporairement aidé le SHIELD, se révèle alors ne pas être une simple nouvelle version de Coulson, mais Pachakutic, une entité créée par des monolithes et qui a pris possession d’une copie de Coulson. Ses liens avec Izel nous apparaissent alors, créant un duo/duel menaçant le reste de la Terre. Pourtant, celui-ci ne fonctionne que très peu, par manque de solidité dans l’écriture de ce nouvel univers qui se dessine.

Lorsque le combat final intervient, il est alors peu étonnant de revenir à un certain statu quo. Le danger est repoussé et tout ce qui s’est passé dans la saison, hormis le retour de Fitz, semble n’être déjà qu’un souvenir. En soi, ce n’est pas que ce fut pénible à suivre, loin de là, Agents of SHIELD reste un divertissement bien mené. Il en ressort surtout que ce fut une parenthèse, un essai de genre qui n’est pas totalement concluant, car s’éloignant peut-être trop de la mythologie développée par la série, notamment avec sa parfaite cinquième saison.

Sans sentiment de finalité pour les personnages (pour l’univers, cela va être plus compliqué vu que l’on est chez Marvel), Agents of SHIELD ne pouvait alors pas se conclure sur cela. Elle a tenté l’incartade, et c’est à son effort et sa propension à divertir que l’on va la juger, content que la prochaine saison soit d’ores et déjà annoncée comme la dernière, permettant à l’équipe de terminer son histoire avec le même entrain et le même talent que ce qui nous plaît depuis le début.

Publié en aout 2019, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion du la fin de la diffusion de cette saison 6 de Marvel’s Agents of SHIELD ce samedi 15 février 2020 à 20h50 sur Série Club. Vous pouvez retrouver la critique de la première partie de la saison ici.

Tags : Agents of SHIELD

