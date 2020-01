Star Trek: Picard Saison 1 Episode 2 : Des Plans Et Des Légendes

C’est bientôt l’heure de la récolte, mais il semble que Jean-Luc Picard ne sera pas présent cette année, puisqu’il se prépare à partir dans l’espace. L’histoire de cette première saison de Star Trek: Picard se complique, mais rien ne pourra empêcher l’amiral à la retraite de retourner dans son habitat naturel.

Le problème pour le moment est qu’il ne sait pas où il doit se rendre. Il faut dire que le mot clé de l’épisode est « secret ». Tout le monde en a, mais les scénaristes font un effort particulier pour nous expliciter le fait que c’est une religion chez les Romuliens. Par conséquent, Jean-Luc n’a qu’une série de rumeurs, de légendes et de vagues suppositions pour comprendre ce qu’il se passe après tout ce qui lui est arrivé dans le pilote.

Pour lui, c’est visiblement suffisant pour avoir raison sur toute la ligne. Pour Starfleet qu’il vient d’insulter à la télévision, cela ne l’est pas. Personne ne pourra en être surpris… et pourtant. Étrangement, Picard est étonné que ses paroles soient reprises contre lui et que personne ne soit enclin à entendre ses avertissements.

L’idée est bien entendu de l’isoler. Il apparait que les scénaristes de Star Trek: Picard en ont sévèrement contre la Fédération. Elle aurait rejeté ses valeurs et, à présent, elle refuse d’écouter un de ses membres les plus honorables. Pire, le réceptionniste ne sait même pas qui est Picard… Cette organisation a vraiment perdu de sa superbe à tous les niveaux.

Ce n’est pas fait très subtilement, mais rien dans ce second épisode ne pourrait être décrit autrement. Entre l’introduction de cet ennemi furtif découvert à l’aide de rumeurs et d’absence de preuves, la visite du docteur venant révéler à ce vieil amiral que ses rêves sont le résultat d’une maladie ou encore ce passage dans les bureaux de la fédération, rien n’est fait en douceur — idem en ce qui concerne la sœur de Dahj.

Le message est en tout cas clair, cette saison de Star Trek: Picard est destinée à être une chasse au MacGuffin ! C’est une production d’Alex Kurtzman et, si nous l’avions oublié, on nous le rappelle. C’est comme cela qu’il fonctionne. Des mystères enrobant des secrets servent à développer une intrigue nébuleuse. On nous dit qu’il y a du danger et que l’on doit être passionné par les secrets.

Star Trek a toujours mis la recherche de l’inconnu en son centre, mais pas dans ce sens-là. Ici, il n’est pas question d’exploration, mais d’une chasse. Jean-Luc Picard ne parait pas être l’homme de la situation dans ce contexte et c’est surement pour cela qu’il doit à présent former une équipe pour l’accompagner.

Ce second épisode de Star Trek: Picard noie donc son intrigue dans un trop-plein de secrets pour forcer son protagoniste à faire ce qu’il allait faire de toute façon, même sans cela. L’idée ici est de nous dire que l’on ne sait rien, mais que ce qui se prépare sera chargé en révélations. C’est écrit de façon un peu paresseuse, ce qui n’empêche pas le message de passer. Maintenant, que l’aventure commence.

