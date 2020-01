Poldark Saison 1 : Ballade en Cornouailles (sur Chérie 25)

Alors que Poldark s’est terminée avec sa saison 5 en août 2019 sur BBC One, Chérie 25 nous invite à (re)découvrir les débuts avec la première saison, diffusée depuis le samedi 28 décembre sur la chaine française.

Série britannique ayant rencontré un succès public et critique au cours de sa diffusion au Royaume-Uni, Poldark est avant tout une saga littéraire écrite par Winston Graham dans les années 40 qui a déjà été portée à l’écran par BBC en 1975. Ce fut en ce temps-là aussi un véritable succès.

Développée par Debbie Horsfield, Poldark nous raconte donc l’histoire de Ross Poldark (Aidan Turner), un soldat qui revient en Cornouailles après la Guerre d’Indépendance des États-Unis. De retour chez lui, il découvre une vie en ruines : son père est décédé, laissant le domaine et la mine de cuivre familiale à l’abandon, et sa fiancée de l’époque Elizabeth (Heida Reed) s’est mariée avec son cousin Francis (Kyle Soller). De là, Poldark doit alors tout reconstruire pour regagner sa place.

Poldark séduira sans difficulté les amateurs de romantisme dans son sens le plus classique. Les 6 épisodes de la première saison nous délivrent à un rythme effréné du drama, de grandes histoires d’amour des combats du quotidien avec pour toile de fond les magnifiques paysages de la Cornouailles.

Arrivé au bout, on est presque surpris par tout ce qui a pu se produire au fil des épisodes, tous les multiples rebondissements et les évolutions rapides des personnages qui ont pris place en un laps de temps au final assez court – pour nous. Si on ne perd pas de temps, la série sait également être contemplatif pour laisser ainsi le temps à ses protagonistes de respirer et à nous, de contempler les belles images.

Le récit de Poldark est sans aucun doute servi par des décors pittoresques qui participent à créer une atmosphère romanesque dans laquelle les intrigues peuvent s’épanouir.

De par son matériel d’origine, Poldark n’est pas aujourd’hui exempt de stéréotypes qui parviennent néanmoins à ne pas se cantonner à n’être que cela grâce à une exécution de qualité. Dans la peau du héros, Aidan Turner (connu avant pour son rôle de vampire dans Being Human et de nain dans la trilogie du Hobbit) incarne à la perfection le héros romantique de la haute société, prêt à transgresser les usages. En apparence assez classique, l’acteur le dote d’une profondeur et le rend terriblement attachant.

Les autres figures ne sont évidemment pas en reste que ce soit Eleanor Tomlinson dans la peau de Demelza, issue d’une classe sociale inférieure et qui doit apprendre à se déplacer dans un univers régi par des règles différentes ou encore Jack Farthing (Warleggan) qui est parfait en Némésis de Ross.

En choisissant d’adapter 2 romans par saison (il y en a 12 au total), l’équipe de Poldark opte pour un rythme effréné pour mieux retranscrire le sentiment de fresque romantique où l’on n’est jamais à l’abri d’un retournement ou d’une réaction inattendue. Cette saison 1 n’est donc pas dénuée de surprises, le drame s’abattant successivement sur les différents personnages. Cela participe alors à rendre la série addictive et nous pousse à enchainer avidement les épisodes.

Avec sa première saison, Poldark a posé les bases pour un period drama aussi mouvementée qu’accrocheur, où la tragédie ne cesse de venir mettre en péril le bonheur durement gagné des protagonistes. La saison 2 s’annonce éprouvante !

En parallèle à cette diffusion, Poldark est également disponible dans son intégralité sur Netflix et les 4 premières saisons sont en vente en DVD.

