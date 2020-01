Power Saison 6 Episode 11 : Dre, toujours le même

C’est bientôt la fin pour Power. Si l’on en croit l’épisode 11 de cette saison 6, la conclusion est vraiment à quelques minutes de nous. Néanmoins, il faut d’abord revenir en arrière pour découvrir ce qui a mené au dernier cliffhanger en date.

L’épisode 10 s’est terminé avec Ghost qui se faisait tirer dessus. Il avait gagné sur tous les plans, mais quelqu’un est venu mettre un terme à ses célébrations. Starz a dès lors décidé de nous promouvoir les cinq ultimes épisodes en posant la question : qui a tiré sur Ghost ? On pouvait penser que la réponse serait dans les premières minutes de l’épisode 11, mais il n’en est donc rien.

En effet, nous avons ici l’histoire de Dre. Il est l’un des suspects et le premier à passer sous le microscope. Il apparait – une fois cet épisode terminer – que les scénaristes ont en effet choisi de mener chaque personnage au moment où Ghost se fait tirer dessus et de nous raconter ce qui lui arrive peu après, nous délivrant alors les pièces d’un puzzle que l’on verra se compléter dans les semaines à venir.

Dre est dès lors le premier et il reste fidèle à lui-même. Il ment et trahit les autres pour obtenir ce qu’il veut. À chaque fois que l’on pourrait se mettre de son côté, il nous rappelle sa véritable nature en prenant une mauvaise décision. Étonnement, c’est le moment où les scénaristes se mettent à s’intéresser à ses origines. Power se termine, il n’y aura pas d’autres occasions de le faire.

Cela dit, découvrir comment il a été forgé par la relation avec sa mère ne change pas grand-chose, à part ajouter une pointe d’ironie assez amère à la conclusion de cet épisode – et permettre à Rotimi Akinosho de délivrer une excellente performance.

Et Ghost dans tout cela ? Il réapparait ici et là, puisque l’on recoupe des évènements passés. Néanmoins, l’approche nous éloigne notablement de lui et cela se sent durant une partie de l’épisode, car l’histoire de Dre n’est pas réellement celle que l’on pouvait espérer avoir. Au moins, elle donne le ton et promet quelques révélations et autres twists à venir.

Elle éveille aussi une dose certaine de curiosité autour des actions de Tommy. Le peu de scènes où on le voit, il apparait être sur le point de faire ce qu’il fait toujours, c’est-à-dire agir de manière irrationnelle.

La forme adoptée par le récit permet d’élever l’intérêt pour des choses que l’on pensait connaitre, mais dont on ignore finalement presque tout. L’équipe créative nous a concocté un mystère qui devrait nous tenir en haleine ou, au minimum, sur nos gardes jusqu’à la fin — qui se fait déjà bien désirer.

Cette saison 6 de Power entre donc dans sa dernière partie en évitant de suivre une ligne droite. Cet épisode 11 promet de nombreux détours qui devraient donner le corps à un narratif bien plus complexe qu’on ne l’avait imaginé autour du coup de feu mystérieux.

