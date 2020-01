Power Saison 6 Episode 12 : Il gagne toujours

Cette fin de saison 6 — et de série — de Power est pleine de surprises. La principale est l’étendue du détour choisi pour construire le narratif autour de l’identité du meurtrier de Ghost. La suivante est le fait qu’un épisode entier est centré sur Paz (Elizabeth Rodriguez), un personnage plus que secondaire qui n’avait jamais eu l’opportunité de prendre les devants jusqu’à présent.

Cet épisode 12 n’est cependant pas tant à propos de Paz qu’il est au sujet d’Angela. Sa sœur est là pour la représenter, pour incarner sa perte et les blessures qui restent ouvertes après sa mort. En quelque sorte, il est surtout question ici de fermer le chapitre Angela Valdez une fois pour toutes.

La relation James/Angela a tout de même été au centre de Power depuis le début et, même une fois qu’Angie a été tuée, son fantôme planait sur le show. Après tout, elle a été la motivation derrière beaucoup de décisions qui ont entrainé Ghost là où il est arrivé. Sans elle, il aurait certainement fini par abandonner sa volonté de gagner sa légitimité et sa relation avec Tommy ne se serait probablement pas désagrégée.

Quoi qu’il en soit, nous continuons à explorer les évènements qui ont mené à l’assassinat de Ghost. Si la douleur que Paz ressent est légitime, ce n’est pas ce qui est le plus pertinent dans cet épisode. Comme dans le précédent, c’est voir les pièces du puzzle faire surface et s’assembler qui est le plus captivant.

Ainsi, quand Paz tente de pousser Jacob Warner à ne pas fermer le dossier St Patrick, il est plus intéressant de voir dans quelle direction cela entraine l’enquête qu’autre chose. Découvrir que Paz rend visite à Tommy, Tasha, Cooper Saxe ou encore qu’elle confronte Ramona nous offre de multiples points de vue qui aident à mieux percevoir comment les derniers jours de James se sont déroulés.

Dans ce sens, cet épisode contient quelques surprises, mais soulève bien plus de questions qui font monter les attentes toujours plus hautes pour les 3 ultimes chapitres de cette histoire. Power n’est plus au sujet de la manière dont Ghost va encore une fois gagner, mais plus à propos de ce qui advient de ceux qui le détestaient une fois qu’il a perdu. D’ailleurs, même dans la mort, est-il réellement le plus grand perdant ?

La réponse n’est pas la plus évidente à formuler pour le moment, mais on sait qu’elle ne concerne plus Angela à présent. En fait, plus que jamais, elle semble s’articuler autour de Tommy. Savoir comment il va s’en sortir intrigue fortement. Il est fort possible que l’équipe créative attende néanmoins le final pour nous raconter l’histoire de son point de vue.

Quoi qu’il en soit, il reste 3 épisodes et 5 suspects à examiner avant que Power ne nous livre toutes les explications qui nous ont été promises. Cet épisode sur Paz fonctionne bien et rend toujours plus impatient, mais ce n’était pas le personnage qui intéressait le plus et il est peu dommage qu’elle soit mise en avant au moment où l’on attend d’en découvrir plus sur Tasha, Tommy ou bien Tariq.

