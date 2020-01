Power Saison 6 Episode 13 : Tout est de ta faute

Après deux épisodes qui se focalisaient sur des figures secondaires (en particulier Paz), cette saison 6 de Power délivre l’épisode qui était indéniablement le plus attendu, celui se centrant sur Tommy. En faisant ça avant le series finale, on nous annonce dès le départ qu’il n’a pas tué Ghost. La révélation est indiscutablement mise de côté pour la fin.

C’est à la fois une bonne chose, car il aurait été tragique que Tommy finisse par tuer Ghost. Ils étaient des frères et, même si personne n’arrivait plus à le comprendre, ils pouvaient se faire souffrir, mais s’aimaient malgré tout. Cet épisode illustre cela et un peu plus encore.

L’idée est donc de suivre le voyage du moment où Tommy veut tuer Ghost au moment où il cherche à le sauver. Il va progressivement découvrir la vérité sur tous les malheurs qui lui sont arrivés dernièrement, réalisant à chaque fois qu’il blâmait Jamie pour quelque chose qu’il n’avait pas fait.

C’est une sorte de parcours initiatique qui se charge de mettre un terme à un grand nombre de storylines qui étaient restées en suspens — certaines depuis un long moment. Power fait partie de ces séries qui se termineront sans nous laisser avec l’impression qu’il y a plus à dire.

C’est une bonne chose, dans certaines limites. Cet épisode offre à Tommy une fin. Une très excellente fin qui plus est, mais l’on pouvait espérer que le personnage serait là jusqu’au bout. Heureusement, cela se fait avec de véritables adieux entre lui et Ghost. Ils se séparent tragiquement, mais il y a quelque chose de satisfaisant du point de vue narratif à voir leurs chemins se recroiser pour mieux se diviser de la sorte, en particulier car cela est honnête en rapport à leur relation compliquée.

Étrangement, Tommy n’est pas le seul à se voir offrir une bonne fin. Avant cet épisode, il aurait été impossible de penser que la jeune Elisa Marie (la fille de Proctor) méritait elle aussi sa conclusion, mais c’était pourtant le cas. Elle découvre le fichier caché par son père qui implique Tommy et se trouve alors à croiser la route de ce dernier. Ils forment un duo improbable, à la fois tragique et comique, deux personnes à des moments différents de leur existence qui ont tout perdu et s’entraident accidentellement à aller de l’avant. Ce n’est pas le genre d’approche que les scénaristes de Power ont l’habitude de nous proposer, mais cela fonctionne tellement bien que l’on peut regretter qu’Elisa Marie n’ait pas eu l’occasion d’être mieux exploitée auparavant.

Il reste encore un certain nombre de questions à répondre au sujet de plusieurs évènements, comme l’identité de ceux qui ont tiré sur Tommy et Ghost quelques jours avant que celui-ci ne se fasse tuer. Et bien sûr qui est le tueur.

Néanmoins, si Power avait dû s’arrêter là, il y aurait eu peu de regrets, car cet épisode 13 offre à Tommy une fin parfaite et fait rêver d’un spin-off pour suivre ses prochaines magouilles. En ce qui concerne Ghost, le puzzle se complète toujours plus rapidement et la conclusion se fait bien attendre.

