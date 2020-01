Power Saison 6 Episode 14 : Revers de fortune

Avant-dernier épisode de cette saison 6 de Power et, par conséquent, avant-dernier épisode de la série. Après l’excellence du précédent centré sur Tommy, il paraissait difficile de faire mieux et, sans trop de surprise, se concentrer sur Tate et la partie politique du show ne fut pas aussi enthousiasmant.

Malgré cela, comme on a déjà pu le constater, les scénaristes n’ont pas l’intention de laisser quoi que ce soit en suspens et il y avait du travail à faire sur cette partie de l’histoire dans laquelle Ghost a surtout été un agent du chaos plus qu’un élément constructeur.

Tate avait clairement les motivations nécessaires pour tuer son ennemi. On l’a vu dans l’épisode centré sur Dré, il était prêt à payer pour le faire éliminer. C’est d’ailleurs ce qui nous ramène aux deux mystérieux assassins (joués par Cedric the Entertainer et Brandon Micheal Hall) qui ont attaqué Ghost et Tommy sans que l’on sache pourquoi. On le sait à présent et cela s’inscrit dans un étrange développement.

En effet, une idée qui est présentée dans cet épisode est que Tate sort toujours gagnant. Depuis son introduction dans Power, nous ne l’avons pas réellement vu gagner. Ghost lui a volé sa chance et tout le reste. La manière dont il se retrouve à impliquer les deux assassins est symptomatique de ses problèmes. Il est dans une situation qu’il croit contrôler au départ et qui lui échappe immédiatement des mains.

Nous voyons donc Tate continuer de perdre au point qu’il était prêt à l’accepter, jusqu’à ce que James l’humilie de nouveau et, dans toute son arrogance, l’empêche d’assumer ses erreurs. Ghost gagnait toujours, mais il a fini par perdre de vue que la manière dont il traitait les autres allait finir par lui être fatale. Ce n’est pas le cas avec Tate, mais cela aurait pu l’être.

Après cette dernière rencontre entre les deux hommes, il devient clair que l’épisode cherche à illustrer à quel point Ghost était l’anomalie qui faisait dérailler ceux qui croisaient sa route. Il prenait ce qu’il voulait et laissait derrière lui des ruines, même quand ses intentions étaient bonnes. Tate était presque en morceaux quand James s’est fait tuer et c’est là où tout cela devient intéressant.

Faire un épisode sur Tate apparait à ce stade aussi pertinent qu’en faire un sur Paz. Pourtant, quand on voit comment les choses tournent dès que Ghost est mort, on réalise qu’il était un parasite qui, une fois éliminé, laisse enfin ses victimes respirer. Tate redevient le gagnant qu’il a toujours été et Tommy a gagné la liberté qu’il cherchait sans savoir comment l’obtenir. Même Dré aurait pu s’en sortir s’il n’avait pas été son propre pire ennemi.

Ce n’était probablement pas l’épisode le plus attendu (pourquoi pas Saxe, Tariq ou Tasha à sa place ?), mais il permet de faire le point sur le pouvoir que Ghost avait. La série ne se nomme pas Power sans raison. Tate n’était et ne sera jamais véritablement une bonne personne, mais dans cet océan plein de requins, il n’était pas le prédateur qu’il s’imaginait être. Maintenant que Ghost n’est plus là, il peut reprendre sa place dans la chaine alimentaire.

Cet épisode fait en tout cas bien le ménage juste avant la fin, même Simon Stern revient pour nous donner une dernière fois de ses nouvelles. On ne peut dès lors qu’attendre de pied ferme les ultimes révélations sur Ghost, son meurtrier et surement d’autres choses auxquelles on ne pense pas. Power a encore du travail à faire avant de se conclure définitivement et cela promet un series finale assez dense et intense.

Tags : Power moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.