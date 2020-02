Power Saison 6 Episode 15 : Exactement comme nous l’avons planifié (fin de série)

Attention ! Cet article contient de gros SPOILERS sur la fin de Power.

Il apparait que Power ne se terminera jamais. C’est même ce que dit le hastag que Starz a accolé au teaser pour les 4 autres séries dérivées qu’ils veulent lancer dans les années à venir. C’est ambitieux, peut-être un peu trop. Le premier spin-off arrive en tout cas l’été prochain et il s’annonce comme étant la saison 7.

Bien entendu, avant tout cela, il fallait terminer Power et répondre à la question : qui a tué Ghost ? La liste des suspects était limitée à ce stade et, même si Cooper Saxe était encore dessus, aucun effort n’est réalisé pour essayer de nous faire croire pendant une seconde qu’il était un potentiel tueur. Il voulait mettre Ghost en prison et n’était pas assez désespéré pour réellement lui tirer dessus faute de mieux.

On ne peut pas en dire autant de Tasha et Tariq. James était tellement absorbé par sa réussite qu’il les a traités comme étant des nuisances. Ils ne les voyaient pas comme des êtres humains, mais comme des pions devenus gênants. Il cherchait à les écarter en les forçant à faire des choix qui, de leur point de vue, ne servaient que son intérêt à lui. Ils n’avaient pas de place dans sa nouvelle vie.

Ce n’était pas totalement faux, mais ce n’est pas réellement le point que les scénaristes — Courtney A. Kemp et Gabriela Uribe — ont désiré faire au moment où Tariq appuie sur la détente. Il était question de montrer qu’il était devenu son père, un homme qui fait tout pour grimper les échelons, même sacrifier ses proches. Rien d’autre ne pouvait arrêter Ghost. Il gagnait toujours et avait créé un tel climat dans la victoire que Tariq et Tasha n’arrivaient plus à croire qu’il serait là pour les aider et faire ce qu’il avait promis.

En soi, ils n’avaient pas tort. Malgré cela, forcer la comparaison au dernier moment entre James et son fils pour justifier que Tariq appuie sur la gâchette était assez maladroit. Il y avait beaucoup de monde qui voulait éliminer Ghost, mais les scénaristes de Power aiment les histoires de meurtres en famille. Kanan a tué son fils ; Tommy a tué son père ; et maintenant Tariq fait de même.

Le plus tragique étant que Tasha finit par devoir porter le chapeau, faisant ce que James lui reprochait de faire. Elle était prête à tous les sacrifices pour son fils et lui pensait qu’il était temps d’arrêter, de le laisser assumer les conséquences de ses actes. Bien entendu, quand il présente son point de vue, il parait surtout chercher à servir ses propres intérêts, mais il nous annonçait également comment tout allait se terminer.

Ainsi, il y a peu de surprises dans ce final, en dehors de la lecture du testament qui illustre une fois de plus pourquoi Ghost a été tué. Même mort, il cherchait à obtenir ce que lui voulait et non ce dont ses proches avaient besoin.

Malgré la prévisibilité, ce series finale de Power reste efficace. Il recolle minutieusement tous les morceaux et délivre des scènes émotionnelles (particulièrement grâce à Naturi Naughton). Par contre, il traite Ghost comme une arrière-pensée. L’épisode centré sur Tommy a offert une meilleure scène d’adieux au personnage.

James et Tommy étaient le cœur de la série. On les a suivis pendant six saisons et l’on pouvait espérer qu’ils ne soient pas écrits comme étant des personnages secondaires dans le final de leur propre show. Ajouter version longue de leur scène d’adieux aurait par exemple délivré le coup de point qui manque à la scène de mort la plus importante de la saison.

Néanmoins, comme les multiples teasers proposés après le générique de fin le confirment, ces cinq derniers épisodes étaient en grande partie une collection de backdoor pilots. Ils introduisaient des futurs spin-offs. Power est terminée depuis l’épisode 10, ce qui a suivi était un long épilogue pour vendre des concepts.

En dépit de cela, l’histoire de Ghost s’arrête là. Nous avons eu toutes les réponses qui étaient promises. Toutes les intrigues en cours ont été efficacement bouclées. Il y a de nombreux clins d’œil au passé et une idée de ce que pourrait être le futur — que l’on explorera donc cet été. J’aurais cependant préféré voir cela se terminer sur l’épisode 13 qui était bien plus satisfaisant dans sa façon de clore ce chapitre avec Tommy qui prend la route après avoir fait ses adieux à New York et à Ghost. Sur papier, cette fin de Power fait un sans-faute, mais pour toutes les conclusions qu’elles délivrent, c’est sur une invitation à continuer l’histoire que tout se termine.

On reviendra donc dans quelques mois pour voir si la suite mérite d’être regardée…

