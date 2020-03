Prodigal Son : Que vaut l’histoire de la famille du tueur en série de TF1 ?

Les tueurs en séries fascinent au point qu’il y aura surement toujours des scénaristes pour explorer le sujet sous de nouveaux angles. En ce moment sur FOX aux États-Unis et TF1 en France, il y a ainsi Prodigal Son qui développe celui de la famille.

Créée par Chris Fedak et Sam Sklaver, cette série se centre sur Malcolm Bright (Tom Payne) qui est un profiler et il connait mieux son sujet que d’autres, car le meurtre est le business de sa famille. Son père (Michael Sheen), le Dr Martin Whitly, est en effet un célèbre tueur en série appelé « Le Chirurgien ». Chaque semaine, Malcolm s’affaire à stopper des tueurs à New York tout en gérant sa relation avec son père qu’il consulte à l’occasion, sa mère (Bellamy Young) qui ne manque pas de secrets et sa sœur (Halston Sage) qui est celle qui a été le plus épargnée par l’arrestation de son père.

Prodigal Son n’est bien entendu pas la première série FOX à creuser la relation compliquée entre un tueur en série et un policier, puisque The Following le fit également à sa façon. L’aspect familial est donc vraiment ce qui permet ici de faire une distinction. D’ailleurs, c’est bien la seule chose qui donne au show ce qu’il faut pour sortir légèrement du lot après quelques épisodes.

Dans la forme, nous avons un procedural policier assez classique. Malcolm est un consultant qui travaille avec trois policiers — le lieutenant Gil Arroyo (Lou Diamond Philips) et les détectives Dani Powell (Aurora Perrineau) et JT Tarmel (Frank Harts). Il est appelé à chaque début d’épisode sur une scène de crime élaboré où il flirte brièvement avec Dr Edrisa Tanaka (Keiko Agena) tout en exposant ses observations d’une manière qui permet d’établir un premier profil du tueur.

Après cela, Malcolm alterne entre déductions généralistes, prises de risques inutiles et révélations soudaines. Il est le genre à en faire systématiquement un peu trop, à ne pas respecter les limites et à avoir toujours raison, même quand il a tort. Il faut bien que la partie policière avance à un bon rythme pour que tout soit bouclé à temps.

Il faut dire qu’il a été rapidement établi que Prodigal Son était vraiment plus au sujet de la relation complexe qu’entretient Malcolm avec chaque membre de sa famille qu’à propos du meurtrier de la semaine. C’est d’ailleurs ce qui est salvateur dans le cas présent.

Après une poignée d’épisodes, la série ne donne pas envie de revenir pour découvrir quel tueur tordu sera arrêté la prochaine fois, mais plutôt comment Le Chirurgien va pouvoir entrer dans la tête de son fils pour le torturer ou comment il va interpréter chaque geste que fait sa mère pour l’aider comme étant un secret à explorer.

Les scénaristes jouent alors avec les apparences, offrant à la famille de Malcolm le meilleur matériel, mais presque pas assez de scènes pour bien l’exploiter. L’équilibre entre la famille et le travail doit encore être affiné, mais c’est clairement là que le futur de Prodigal Son se trouve.

Comme beaucoup de séries de networks qui ne font que débuter, la formule a indéniablement besoin d’être rodée. Ses limites doivent être testées. En attendant, il y a de la place pour l’amélioration, mais aussi des choses intéressantes à approfondir. Prodigal Son a à sa disposition une jolie dynamique familiale à disséquer, mais malheureusement rien de plus pour l’instant. Espérons que la partie policière évolue et devienne moins conventionnelle, car il est probable que l’exploration de la famille du tueur en série finisse par s’épuiser rapidement si tout repose constamment sur elle. Pour le moment, elle intrigue suffisamment pour avoir envie d’en voir un peu plus. Cela tombe bien, puisque FOX a commandé une saison complète.

Publié en octobre 2019, cet article est remis en avant à l’occasion de la diffusion de cette première saison de Prodigal Son sur TF1 tous les mardi à partir de 21h05.

