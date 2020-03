Star Trek Discovery Saison 3 : L’équipage explore un futur inconnu, prochainement sur CBS All Access

Alors que Picard approche de la conclusion de sa première saison, CBS All Access se prépare naturellement pour toujours plus de Star Trek avec la troisième saison de Discovery, qui sera disponible en France à la semaine sur Netflix. Pour le moment, aucune date de lancement n’a encore été annoncé.

Suite aux évènements ayant conclu la seconde saison de Discovery, le vaisseau a fait un bond de 930 ans dans le futur, s’éloignant alors de la continuité Star Trek pour explorer une autre période. Pour le co-showrunner Alex Kurtzman, c’est donc un moyen de se détacher de la ligne temporelle et des contraintes narratives qui vont avec l’univers bien établi de Star Trek pour apporter, selon ses dires, une toute nouvelle énergie et des problèmes différents.

En somme, il semble que ce bond dans le temps serve à offrir un nouveau départ à Star Trek Discovery, un qui prend place dans un futur où la Fédération existerait toujours mais serait pour beaucoup juste un vieux souvenirs. Elle se trouve donc à une période difficile de son histoire, mais on peut compter sur Saru et l’équipage du Discovery pour véhiculer les idéaux de l’organisation — un peu moins sur Philippa Georgiou.

On retrouve ainsi à la distribution de cette saison 3 de Star Trek Discovery Sonequa Martin-Green (Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Hugh Culber) et Michelle Yeoh (Philippa Georgiou). Ils sont rejoints par David Ajala et Adil Hussain.

