Star Trek: Picard Saison 1 Episode 1 : Souvenirs

Voilà maintenant 18 ans que Star Trek : Nemesis est sorti au cinéma. Depuis, Jean-Luc Picard a pris sa retraite. Il est retourné en France et rumine sur le passé, jusqu’au jour où une jeune femme mystérieuse lui rend visite et lui demande son aide.

À partir de là, les choses se compliquent, mais il ne faut pas pour autant s’attendre à ce que commence une nouvelle mission d’exploration dans l’ultime frontière. Explorer des mondes nouveaux et étranges, découvrir de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations et s’aventurer dans les recoins les plus éloignés de la galaxie… ce n’est pas vraiment ce que les productions Star Trek d’Alex Kurtzman proposent.

Ainsi, Star Trek: Picard nous introduit à un mystère et nous donne les premiers indices sans trop tarder. Ce premier épisode s’efforce d’établir de fortes connexions avec l’univers de Picard, en particulier avec Data (Brent Spiner apparaissant pour l’occasion dans des rêves de Picard), mais aussi avec les Romuliens, les Borgs et probablement encore plus. Il a été dit que la série ne verserait pas trop dans le fan service, cela ne l’empêche pas de faire des références que seuls les fans pourront vraiment comprendre.

Néanmoins, il n’a pas besoin d’être un trekkie pour saisir ce qu’il se passe. Par exemple, même si le personnage du Dr Bruce Maddox a été introduit dans la série Star Trek : The Next Generation, il n’est pas nécessaire de le connaitre. Son nom survient dans une conversation qui explique simplement qui il est. C’est de l’ordre de l’anecdote, car il apparait clairement que Star Trek: Picard est à destination d’un nouveau public autant qu’il cherche à rallier l’ancien.

Quoi qu’il en soit, peu importe l’accessibilité, cette introduction n’est vraiment que cela. Un préambule qui nous présente des concepts, met en place quelques personnages et ne dévoile rien de ce que la saison doit réellement raconter.

Nous avons une jeune femme pourchassée qui n’est pas ce qu’elle parait être au premier abord ; un vieil amiral à la retraite qui attend que le temps passe, n’ayant jamais fermé le chapitre Starfleet de son existence ; des Romuliens et des discussions sur les androïdes.

Le tout propose tout de même un peu d’action, afin de faire monter la tension, mais il est difficile de savoir ce que Star Trek: Picard doit devenir. Les scénaristes sont par contre un peu plus clairs sur les thématiques qui les intéressent avec une parabole sur l’immigration et le traitement des réfugiés qui a le mérite de montrer que, malgré les années, Picard est encore dévoué aux causes justes.

Cela dit, il faudra probablement attendre quelques épisodes avant de découvrir si, comme dans Discovery, même les sujets avec un peu de pertinence ne sont pas noyés dans des twists alimentés par du grand n’importe quoi pour faire place à de l’action trop brouillonne pour ne pas ennuyer.

Concrètement, ce premier épisode de Star Trek: Picard ne fait pas trop de promesses, mais intrigue suffisamment sur son potentiel pour donner envie de continuer. Reste à voir si cela sera à la hauteur de ce qu’un personnage comme Jean-Luc Picard mérite…

Vous pouvez suivre à la semaine, au rythme américain, la diffusion de cette première saison de Star Trek: Picard sur Amazon Prime Video.

