Star Trek: Picard Saison 1 Episode 10 : Les Bergers d’Arcadie, Part 2 (fin de saison)

Cette première saison de Star Trek: Picard arrive à sa conclusion avec un épisode qui s’occupe de boucler globalement toute l’histoire, même si certains pans ont été légèrement négligés sur la fin.

Nous retrouvons donc Picard qui est désormais en confinement pendant que les synthétiques construisent leur émetteur devant appeler les créatures qui vont annihiler les êtres vivants de cette galaxie.

Le stress n’est pas réellement à son comble. Nous suivons Narek qui reconnecte avec sa sœur avant de s’allier avec Raffi et Rios pour mener à bien un plan qui n’aboutira pas, résumant à eux seuls tout l’épisode. Pratiquement tout ce qui se produit sert de diversion pour que Picard puisse sauver l’univers à lui tout seul, ou presque.

Que ferait-il sans des gadgets pouvant tout faire s’occupant de boucher les trous béants dans le scénario ? Probablement pas grand-chose. Même sa mort annoncée est déroutée de cette façon. Un petit twist technologique qui résout tout en un tour de manivelle.

Les scénaristes de Star Trek: Picard essaient malgré tout d’appuyer sur la corde sensible pour générer des émotions, mais cela sonne vide. Rien n’est vraiment tangible dans ce registre tellement les rebondissements sont téléphonés.

Cela dit, on ne peut pas reprocher à ce final de ne pas boucler son intrigue. Cela est peut-être fait à coups de facilités ridicules et de faux sentiments, mais le résultat est là. Nous n’avons pas le droit à une bataille spatiale grandiose, mais nous avons les adieux de Data et un autre retour de Will pour compenser, ce qui est — il faut le reconnaitre — un peu maigre.

La happy end est légèrement excessive, puisque tout le monde parait obtenir ce qu’il voulait, même si ce n’est pas le cas. Il semble qu’Agnes a été absolue de ses crimes parce qu’elle a assisté Picard. Soji sait ce qu’elle est, et c’est visiblement suffisant pour elle — qu’advient-il de Narek et de leur complexe relation ? Seven est présente. Raffi est… aussi là. Elnor n’est pas mort et Rios… pareil. Il a réparé son vaisseau au moins.

Le titre était de toute façon clair, Star Trek: Picard était à propos de Picard et cette première saison se termine en prouvant que tout le reste n’était réellement là que pour l’aider à être un héros. Une fois cela fait, à quoi le reste de l’équipage peut-il bien servir ?

Cette conclusion offre en tout cas une bonne porte de sortie à ceux qui, comme moi, n’en veulent vraiment pas plus. Cette série a réussi à donner à montrer que, même si Star Trek: Discovery a ses problèmes, ils pourraient être bien pires.

Cette première saison de Star Trek: Picard a donc fait de sérieux faux pas dès le départ et n’a jamais su les compenser pas la suite. Certains épisodes ont laissé entrevoir des possibilités intéressantes, mais l’équipe créative n’était pas vraiment motivée par l’idée de les explorer. À la place, ils ont livré un scénario sans saveur, une version peu enthousiasmante du personnage de Jean-Luc Picard et des rebondissements qui n’étaient pas assez inspirés pour rendre l’ensemble captivant.

