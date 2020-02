Star Trek: Picard Saison 1 Episode 3 : La Fin est le début

Il avait été annoncé que cette première saison de Star Trek: Picard ne se précipiterait pas dans l’espace. Ce n’était pas un mensonge, puisqu’il est nécessaire d’attendre la fin de cet épisode 3 pour que Jean-Luc Picard prononce son fameux « Engage ! ».

L’aventure commence donc. Du moins, il semble. Il est difficile de penser que les scénaristes sont sortis de la partie exposition de ce début de saison tant il se montre frileux à faire progresser le récit. Ils offrent des bouts ici et là, confirmant plus d’éléments de l’intrigue qu’ils n’en introduisent.

Nous reprenons là où le précédent épisode s’est arrêté avec Jean-Luc qui rend visite à la dénommée Raffi (Michelle Hurd). Cet épisode 3 s’ouvre ainsi sur du neuf, étant donné que l’on nous explique immédiatement qui est Raffi par rapport à Picard. Nous avons le droit à un flashback nous explicitant qu’elle était son bras droit au moment où l’attaque sur Mars s’est produite et qu’il a quitté Starfleet. Depuis, rien n’a vraiment tourné à son avantage et Raffi est réticente à partir dans un nouveau voyage avec son ancien capitaine.

L’établissement du personnage pose plus de questions qu’autre chose, mais Raffi était surtout présente pour nous mener au pilote nommé Rios (Santiago Cabrera) qui doit donc emmener Picard dans l’espace. L’introduction de ce dernier se fait sans grande subtilité et, comme pour Raffi, nous avons juste le droit au strict minimum.

Les scénaristes de Star Trek: Picard sont vraiment plus intéressés par la fonction que doivent tenir les personnages qu’autre chose. Ils les traitent comme des pions à placer sur l’échiquier et l’on peut espérer qu’ils leur donneront rapidement l’opportunité de devenir plus que cela.

C’est un problème récurrent qui touche plus que l’entourage de Jean-Luc Picard. Le petit monde de Soji à bord du cube Borg souffre du même problème. Narek se contente dans cet épisode de nous rappeler qu’il mène un double-jeu, tandis que la sœur de Dahj confirme une nouvelle fois que, elle aussi, elle ignore sa véritable nature. On nous suggère cependant que cela devrait bientôt changer. On peut espérer que cela permettra alors à Hugh le Borg (joué par Jonathan Del Arco, comme dans Star Trek : TNG) d’être plus qu’un chaperon, car sa présence ressemble surtout à du fan service.

Nous en sommes donc toujours dans la période introductive de cette première saison. Comme Jean-Luc Picard, nous ne savons pas encore de quoi il retourne, ce qu’on nous rappelle à l’approche de la fin de cet épisode. Une chose est certaine, on nous dévoilera ce qui est arrivé sur Mars avant la fin. Ce que l’on peut espérer, c’est que toutes les révélations ne vont pas tomber au même moment.

Pour l’instant, nous avons donc un nouvel épisode de Star Trek: Picard qui fait de la mise en place. Il est moins didactique que le précédent, ce qui le rend plus fluide et plus léger. Il y a d’ailleurs un peu d’humour bienvenu et de l’action efficace, à défaut d’avoir beaucoup de sens (une équipe de tueurs professionnels ne devraient pas être si facile à éliminer). Le résultat est divertissant, mais manque toujours le raffinement qu’un personnage comme Picard inspire.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.