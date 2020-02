Star Trek: Picard Saison 1 Episode 5 : Aventure à Stardust City

Occasionnellement, la franchise Star Trek nous a offert par le passé des épisodes plus excentriques, possédant une touche volontaire de ridicule pour le plaisir de faire de l’humour. C’est en quelque sorte ce que cet épisode 5 de Star Trek: Picard nous livre, mais le fait en l’entourant de drames familiaux, d’une histoire de vengeance et d’une mythologie nébuleuse.

C’est un peu dommage, car avoir Rios et ce bon vieux Jean-Luc s’amuser à jouer les pirates était aussi inattendu que réjouissant — et aurait pu l’être encore plus si Elnor avait eu plus de lignes de dialogues. Néanmoins, la distraction n’était pas uniquement destinée à la cible de l’arnaque que l’équipage a organisée pour récupérer Bruce Maddox sur Freecloud, elle a été pensée pour nous faire oublier que la série voulait surtout être sombre et violente.

Pourtant, la scène d’introduction plutôt graphique appuie bien l’angle violent. Il s’agit une fois de plus d’un flashback, un qui était là pour aider à construire la nouvelle histoire de Seven of Nine. Puisque nous sommes dans Star Trek: Picard, le personnage se devait d’avoir vécu une existence difficile ponctuée de tragédies. On pouvait espérer mieux pour elle, mais ce n’est donc pas le cas.

Idem pour Raffi qui arrive à sa destination pour nous révéler combien sa vie avait été encore plus endommagée qu’on ne pouvait le penser par ce qu’il s’est produit sur Mars.

Ce monde qui est construit autour de Picard n’est pas très réjouissant. Star Trek était une franchise pleine d’espoir, même quand elle racontait des histoires qui avaient peu de place pour cela. Seven of Nine suggère que l’amiral serait justement l’un des derniers à avoir encore de l’espoir. Il a donc quelques épisodes pour convaincre ses compagnons de voyage qu’il a raison, car s’il n’y parvient pas, cela sera simplement déprimant.

Quoi qu’il en soit, nous avons là un épisode de Star Trek: Picard qui se montre malgré tout plus contenu, mieux maitrisé et rythmé que les précédents. Ne pas avoir d’aparté avec Soji et son espion romulien aide beaucoup. Se concentrer sur le sauvetage de Maddox était un choix pertinent, mais la chute de l’intrigue réduit l’ensemble à n’être qu’un détour de plus. Le créateur des « filles » de Data dit à Picard où il doit se rendre, mais il n’a pas l’occasion de lever le voile sur beaucoup plus que cela. Les scénaristes continuent de ne livrer que le minimum possible, laissant toujours plus penser qu’ils n’ont probablement pas grand-chose à raconter.

Dans le registre, la rencontre entre Seven of Nine et Picard laisse un peu à désirer. Les deux personnages n’ont pas de relation préétablie et l’on pouvait s’attendre à ce qu’une connexion tangible apparaisse entre eux. Nous avons tout juste une ligne de dialogue sur leur passé de Borgs, ce qui est peu. Espérons que Seven trouvera le moyen de revenir en force par la suite pour autre chose que du fan service.

Nous arrivons à la moitié de cette première saison de Star Trek: Picard et, si l’intrigue générale manque toujours de substance, cet épisode 5 s’impose comme étant le plus divertissant que nous avons eu jusque-là. Il aurait pu l’être bien plus, mais ce n’était pas le but, malheureusement.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.