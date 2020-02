Star Trek: Picard Saison 1 Episode 6 : La Boîte Impossible

Nous entrons dans la seconde moitié de cette saison 1 de Star Trek: Picard et le moment est venu pour Soji de découvrir la vérité. Du moins, de commencer à réaliser qu’il y a quelque chose à découvrir.

Ainsi, la « fille » de Data fait des rêves et Narek l’encourage à les explorer, ce qui la pousse à comprendre qu’il y a un problème à son sujet. Bien entendu, c’est le moment où Jean-Luc Picard arrive sur le Cube. Le timing est impeccable, non pas pour organiser une rencontre, mais pour faire monter la tension.

Certes, comme on s’en doute, Picard et Soji finissent par se croiser, mais cela n’intervient qu’à la fin de l’épisode. Avant cela, les scénaristes ont décidé de réunir l’Amiral avec Hugh, le temps de parler du travail qui est effectué pour la réhabilitation des anciens Borgs.

Le fait que Picard ait des sentiments assez forts au sujet des Borgs a été assez bien exploré dans le film Star Trek: First Contact, mais l’équipe de Star Trek: Picard revient sur le sujet pour tenter d’apporter une sorte de conclusion. Avec Hugh qui lui montre les progrès réalisés dans la libération des anciens Borgs, Picard parait capable de dépasser ses propres peurs. Cela aurait probablement mérité d’être plus développé, mais il n’y a pas le temps pour cela.

Toute cette partie avec Hugh n’est vraiment là que pour gagner du temps pendant que Narek travaille à obtenir tout ce qu’il peut de Soji. À savoir, la destination qu’il doit suivre pour retrouver la planète où elle a été construite.

Il apparait que la seconde moitié de cette saison va adopter — temporairement ou non — la forme d’une course vers la planète d’origine de Soji. Les scénaristes ont clairement des ambitions qu’ils ne veulent pas révéler. Il y a quelque chose de massif caché derrière ce jeu de pistes. Comme Raffi le remarque, les Romuliens doivent vouloir quelque chose pour ne pas tuer Soji. On se doute que tout ceci sera finalement connecté avec les évènements qui ont eu lieu sur Mars, mais cette saison est plus à propos du jeu de pistes que de sa conclusion.

En soi, cela est une approche viable, si le voyage était plus substantiel. Pour le moment, et cet épisode le confirme une fois de plus, les détours s’accumulent surtout pour justifier que les réponses n’arrivent pas. La réunion entre Hugh et Picard était bienvenue, mais elle est vraiment traitée comme étant là pour boucher les trous en attendant que Soji ait délivré les informations qu’elle avait. Cela aurait dû être le cœur de l’épisode, il y avait bien plus à explorer dans ce cube et les traumatismes de Picard invitaient à une introspection fouillée, et non à un simple tour de la propriété.

C’est une occasion manquée de plus dans cette saison 1 de Star Trek: Picard qui continue d’employer de manière assez inconsistante les éléments du passé de la franchise. Cet épisode 6 fait ce qu’il avait à faire, puisqu’il nous entraine vers la prochaine étape du voyage, mais pour une fois que l’on avait l’occasion de creuser quelque chose qui ne vient pas juste d’être inventé pour culpabiliser Picard, le traitement est superficiel et c’est dommage.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.