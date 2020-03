Star Trek: Picard Saison 1 Episode 7 : Nepenthe

Après avoir fui le cube Borg dans le précédent épisode, nous retrouvons Jean-Luc Picard et Soji en pleine nature. Un changement de décors et de rythme qui ne va pas servir à accomplir beaucoup de choses, mais cela n’empêche pas cette saison 1 de Star Trek: Picard de nous livrer un épisode solide.

Depuis le début, tout le monde parait avoir une opinion sur l’égo de Picard. Il est sans cesse jugé sur son caractère. Cela est non seulement poussif, mais également presque inapproprié. Il y a donc quelque chose de rafraichissant à le voir renouer avec des personnes qui, même si elles ne cachent pas leur familiarité avec ses mauvais côtés, n’ont aucun problème à en faire fi et à montrer leur amour pour leur bon vieux capitaine.

Les scénaristes de Star Trek: Picard ne voulaient pas jouer la carte de la nostalgie. Malgré tout, avoir Deanna Troi (Marina Sirtis) et Riker (Jonathan Frakes) réunis le temps d’un épisode avec Picard démontre que la nostalgie n’est pas une si mauvaise chose que cela. C’est aidé par le fait que le couple ne semble pas forcé dans un rôle qui n’était pas le leur. Picard leur rend visite parce qu’il a besoin d’un refuge et cela a du sens. Il se tourne vers les personnes en qui il a confiance et cela transpire à l’écran.

Cette vieille amitié est tangible et cela est en grande partie dû au fait que les acteurs paraissent être réellement heureux d’être là au point qu’ils ne semblent même pas jouer. Le tout est tellement naturel que même quelques lignes de dialogues maladroites ne brisent pas l’illusion.

Cela atteint un niveau où l’on peut arriver à excuser que tout cet épisode s’inscrit dans la continuité de cette saison et, par conséquent, accomplit vraiment peu de choses. On aborde la confusion de Soji après avoir découvert la vérité sur elle-même, ce qui est pertinent, même si l’actrice livre une performance inconsistante — se faisant voler la vedette par la jeune Lulu Wilson qui incarne la fille de Troi et Riker. Le problème est que Soji est un accessoire scénaristique et que les tentatives réalisées pour faire d’elle un personnage à part entière sont maladroites et peu concluantes.

Cela manque de finesse, mais pas autant que la partie sur le cube qui place Elnor et Hugh face à une Narissa qui cabotine trop pour son propre bien. De plus, l’introduction d’Elnor laissait penser qu’il aurait un rôle à jouer auprès de Picard, mais les scénaristes l’utilisent comme s’ils n’avaient rien prévu pour lui au point de départ. Quant à Hugh, si son intrigue s’était arrêtée avec ses adieux à Picard, cela aurait été parfait. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Si l’on ajoute Agnes qui vomit son gâteau, cet épisode de Star Trek: Picard aurait pu complètement manquer le coche. Heureusement donc que la réunion entre Picard et ses anciens officiers est impeccablement gérée. La magie opère quand ils sont ensemble, au point d’éclipser tout le reste. Maintenant, il faut reprendre la route et, avec trois épisodes restants, on peut espérer que l’équipe créative va arrêter d’appuyer sur le frein et vraiment nous donner tout ce qu’ils ont en eux pour tenter de justifier les trop nombreuses ellipses qui ont précédé.

