Star Trek Picard Saison 1 Episode 8 : Fragments Brisés

Si les scénaristes de cette première saison de Star Trek: Picard n’ont pas toujours été très originaux jusque-là, il apparait que c’est trop tard pour changer cela. En fait, les choses s’empirent dans ce registre.

Étant donné qu’il ne reste que deux épisodes après celui-ci, il a été décidé que l’équipage de La Sirena allait recoller tous les morceaux de l’intrigue en attendant que leur voyage vers Deep Space 12 se termine. Raffi se trouve donc à faire quelque chose, puisqu’elle joue au détective pour tenter de découvrir pourquoi Rios a été très affecté par sa rencontre avec Soji.

On ajoute par-dessus cela Agnes qui révèle à Picard pourquoi elle a agi comme elle l’a fait et nous avons là une histoire très familière. Des signaux venus d’un autre temps annoncent la destruction de l’humanité par un être artificiel. Oui, c’est exactement l’intrigue de la saison 2 de Star Trek: Discovery.

Il apparait que Star Trek: Picard a le droit à une variante. Si Michael Burnham et ses amis se sont lancés dans un combat à mort pour stopper « Control » qui allait conquérir l’univers, l’intrigue prend une direction opposée avec Soji et les autres synthétiques. Dans leur cas, ce sont les ennemis qui veulent les éliminer, pensant qu’ils vont causer l’anéantissement de leur civilisation. Picard désire par contre les sauver.

Ce n’est pas parce que des êtres synthétiques ont été la source d’une catastrophe il y a quelques milliers d’années que cela va être de nouveau le cas. Du moins, si l’on en croit Picard. Espérons qu’il a raison, car la fin de Battlestar Galactica nous avait justement laissés avec l’idée qu’il pourrait avoir tort, que l’histoire pourrait se répéter. Soji est-elle le futur des Cylons ?

Quoi qu’il soit, ce fut donc un épisode chargé en dialogues et l’on peut remercier Raffi et les hologrammes de Rios pour avoir fourni une distraction bienvenue. Michelle Hurd et Santiago Cabrera ont l’air de s’être amusés à tourner leurs scènes de brainstorming et cela transpire à l’écran. Un bon contrepoids à la lourdeur des dialogues que certains de leurs collègues ont été forcés de délivrer. Alison Pill fait du mieux qu’elle peut, mais les scénaristes paraissent vraiment vouloir tester ses limites.

Au milieu de tout cela, Seven of Nine est de retour. On ne sait pas vraiment comment elle a pu entrer dans cet impénétrable cube Borg, mais elle arrive à point nommé pour sauver Elnor et nous montrer comment le ménage est fait sur le cube. Espérons que cela mènera à du solide, Seven méritant mieux qu’être celle qui passe le balai derrière Picard.

Depuis que nous avons atteint la moitié de cette saison de Star Trek: Picard, les choses paraissent continuellement sur le point de vraiment décoller. Tout retombe pourtant assez vite à chaque fois. Il n’y a plus de temps pour cela, la fin est désormais à l’horizon et il serait bien que les scénaristes aient une ou deux idées originales pour bien tout terminer, ce qui ne va pas être facile.

