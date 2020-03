Star Trek: Picard Saison 1 Episode 9 : Les Bergers d’Arcadie, Part 1

On aurait pu penser que cette première saison de Star Trek: Picard nous réservait un double-épisode de fin explosif dans la lignée de la conclusion de la saison 2 de Star Trek: Discovery. Ce n’est absolument pas le cas.

Après une arrivée mouvementée sur la planète de Soji, Picard et son équipage se retrouvent au milieu des Synthétiques. Ils les préviennent de la menace qui se dirige vers eux et les encouragent à prendre la fuite.

La suite est une tentative maladroite pour essayer de coller les morceaux d’une mythologie qui ne tient pas réellement la distance. Cela débute avec Picard qui révèle à tout le monde qu’il est mourant, une annonce faite à la va-vite qui est mise de côté aussi rapidement que la petite visite dans le cube Borg. Seven et Elnor ne sont vraiment là que pour la bataille finale, dans le prochain épisode. Nous n’avons pas besoin d’eux pour l’instant, mais il était nécessaire de les installer dans le décor.

Cela dit, leur présence parait plus légitime que tout le narratif qui suit et qui semble sortir de nulle part. Tout débutait convenablement avec un côté très Next Gen quand l’équipage arrive au sein de la communauté de Synthétiques pour un « premier contact ». Brent Spiner refait surface dans la peau d’un autre Soong. Et voilà que Soji découvre qu’elle n’est pas la seule à avoir ce visage dans le coin, il y a également Sutra qui a appris les rites des Vulcains. Après tout, il fallait bien que le message dans la tête d’Agnes ressorte…

C’est le moment où cet épisode rappelle à quel point les scénaristes de Star Trek: Picard ne semblent pas savoir ce qu’ils font. Ignorent-ils vraiment ce qu’il se passe dans l’univers de la franchise ? Sont-ils encouragés à inventer les choses les plus absurdes qui soient pour simplement voir si les fans pourront y trouver une justification ?

On peut se le demander avec ce qui suit. Non seulement l’intrigue s’empire, mais elle est également toujours plus tristement prévisible — il semble que l’équipe créative plagie les jeux vidéos Mass Effect, ce qui est assez désolant.

Pour ne rien arranger, l’épisode s’appuie bien trop fortement sur Isa Briones qui a montré assez tôt dans cette saison ses limitations qui, avec l’apparition de Sutra, deviennent péniblement handicapantes. Certes, de meilleurs dialogues pourraient l’aider, mais il est indéniable qu’elle n’avait pas ce qu’il fallait pour tenir plusieurs rôles.

Cette première partie de la conclusion de cette saison de Star Trek: Picard n’est pas son point culminant, au contraire. C’est une mise en place douloureuse pour un final qui, espérons-le, parviendra à rebondir pour nous laisser sur une bonne note. Ce n’est pas gagné d’avance.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.