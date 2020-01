Supernatural Saison 15 Episode 10 : Le Voyage du Héros

Cette critique contient quelques spoilers sur l’épisode.

Après la dernière confrontation avec Chuck dans Supernatural, les frères Winchester reprennent la route dans le but de reconnecter avec un ami : Garth (DJ Qualls). Si quelques frissons peuvent naitre à l’idée que Sam et Dean recroisent sa route pour nous conduire à une fin tragique, la tonalité imposée dès les premiers instants de l’épisode nous annonce toute autre chose.

En effet, dès le début, les ennuis s’enchainent pour les deux frères. Des ennuis qui ne sont pas d’ordre surnaturel. Une carte de crédit qui ne fonctionne plus, un PV et des dents qui font mal pour Dean. Un repas qui brûle et un rhume pour Sam. La cerise sur le gâteau : l’Impala qui tombe en panne.

Que se passe-t-il dans l’univers des Winchester ? La réponse viendra de Garth qui appelle les deux frères pour leur demander de l’aide lorsqu’un membre de sa famille a été retrouvé quasi mort. Cela est une excuse scénaristique pour que l’on puisse revoir Garth avant que la série ne s’achève. De ce fait, on ne pourra pas dire que l’intrigue soit particulièrement fouillée ou attractive et l’épisode ne mise pas vraiment dessus.

Non, cet épisode de Supernatural est plus intéressé par jouer un peu plus la carte de la dérision en plaçant Sam et Dean face à des problèmes ordinaires, des problèmes que n’ont pas les héros normalement. Ils n’ont tout simplement pas le temps pour ce genre de choses, et pour le coup ni l’un ni l’autre ne sont préparés à tant de normalité. Certes, les scénaristes y vont un peu fort, jusqu’à remettre en cause un peu trop certaines de leurs compétences, mais cela fait son effet dans l’ensemble.

Cette approche permet naturellement de continuer l’analyse méta – sur la place de Dieu, la place du scénariste — dans la vie de ses personnages, et la manière qu’il y a à écarter les problèmes du quotidien pour ne pas ralentir le récit, ne pas ralentir l’évolution naturelle de l’histoire et simplement faciliter la vie.

Sam et Dean ne peuvent donc l’ignorer, cela est particulièrement handicapant, et les obstacles se multiplient. Oui, avoir des problèmes de santé, ça craint et le traitement qui va avec aussi ! Le récit est développé pour offrir naturellement à Garth l’occasion de briller, une sorte d’ode pour l’occasion au personnage secondaire, au special guest star, et au fait que la normalité n’empêche pas d’être un héros.

Sachant que les frères Winchester ne vont pas dans l’immédiat se retrouver de nouveau face à Dieu (Castiel a été de nouveau mis de côté — il est au Paradis), ces nouveaux problèmes donnent à Sam et Dean une direction personnelle, c’est-à-dire la nécessité de recharger leur chance, de perdre le statut de gens « normaux » qu’ils viennent d’acquérir pour retrouver celui de « héros » plus que nécessaire au vu de la vie qu’ils mènent et dans leur combat contre Chuck.

Au final, après un épisode de Supernatural qui n’a pas su bien rebondir et faire monter la tension et la menace représentée par Dieu, la série offre une histoire légère, mais qui permet de retrouver Garth une dernière fois, pour lui faire des adieux, avec le sourire. On ne pouvait pas demander mieux pour Garth.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.