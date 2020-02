Supernatural Saison 15 Episode 11 : Les joueurs

Après avoir aidé Garth, Sam et Dean Winchester ont repris la route dans Supernatural avec une destination précise : l’Alaska. Les deux frères doivent prendre des risques et jouer le tout pour le tout s’ils veulent avoir suffisamment de chance pour battre Chuck.

Cela les conduit ainsi à parier au billard, dans une sorte de bar qui ne tourne pas à l’argent, mais à la chance de ses clients. Lorsqu’on n’en a plus, on ne peut que repartir et y laisser sa vie. De quoi poser des enjeux solides pour les Winchester qui n’ont d’autres choix que de gagner.

Après un épisode nous signifiant que Dieu avait donc réduit Sam et Dean à être tout à fait normaux, avec des problèmes de voiture, d’argent et d’estomac, la saison 15 de Supernatural se poursuit en cherchant à rééquilibrer les forces. Les scénaristes continuent de s’amuser un peu avec la situation des deux frères, tout en sachant que les limites sur le sujet seront vite atteintes. De ce fait, on doute peu sur ce qui va se passer dans le bar une fois qu’ils y ont mis les pieds, même si les évènements arrivent à prendre quelques tournants aidant à éviter que tout soit trop consensuel.

Naturellement, Dean est celui qui joue au départ et Sam celui qui questionne sur comment un tel lieu fonctionne. L’épisode prend le temps de s’arrêter sur son aspect mythologique, c’est-à-dire la place des Dieux par rapport à Dieu, justement, et celle de Sam et Dean dans le récit. Face à leur plus grand antagoniste, cette saison 15 ne cesse de nous signifier qu’ils sont les héros de l’histoire, connaissant ainsi des épreuves à traverser pour toucher à leur objectif.

Après avoir détruit le plan des Winchester et réduit leur chance à zéro, ce onzième épisode a pour vocation de modifier le jeu pour redonner à Sam et Dean de quoi se battre. La chance est le premier atout, mais ce n’est pas le seul, vu que Jack regagne officiellement une place dans l’intrigue.

Il aura fallu du temps, mais Castiel reçoit un coup de téléphone le mettant sur la piste d’un meurtrier qui n’est autre que Jack. Les retrouvailles ne sont pas larmoyantes, en partie car il faut encaisser le choc du retour et de ce que cela signifie. La fin de la saison précédente nous avait laissés sur un cliffhanger pour Jack, et on le retrouve donc maintenant qu’il est temps pour lui de venir bousculer la dynamique générale. C’était évident qu’il aurait un rôle à jouer, et que sa réapparition modifierait un peu la donne pour les frères Winchester. On se doute aussi qu’à l’épisode 11, il y a encore des choses à accomplir.

Néanmoins, après une première partie de saison (et une reprise) loin d’être entrainante et loin de nous offrir un récit épique digne d’une conclusion, Supernatural reprend quelque peu forme. Focalisé sur ses enjeux, tout en réussissant à mieux jongler avec ses limites budgétaires, les frères Winchester et Castiel agissent de manière à faire progresser leur situation dans la bonne direction. L’histoire est ainsi recentrée sur le combat contre Chuck, reprenant la forme d’une sorte de quête où il y a des choses à accomplir avant de se confronter au grand méchant.

Cela redonne ainsi un peu de dynamisme à cette saison 15 de Supernatural qui n’est certainement pas encore en train de nous faire ses adieux, mais qui semble enfin commencer à préparer le terrain pour bien le faire.

