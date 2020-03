Supernatural Saison 15 Episode 12 : Galaxy Brain

Après une longue pause, les frères Winchester reprennent leur combat contre Dieu dans cette saison 15 de Supernatural. Comme Chuck nous le dit en début d’épisode, il est temps de faire le ménage et de mettre un terme aux intrigues secondaires pour mieux se concentrer sur l’intrigue principale.

C’est donc ce que fait cet épisode réalisé par Richard Speight Jr. Suite à un appel de Jody Mills, Sam et Dean apprennent que Kaia est encore en vie dans l’univers parallèle et ils doivent maintenant trouver comment la sauver, sans utiliser les pouvoirs de Jack.

Bien évidemment, toutes les idées ou personnes qui pourraient épauler les Winchester dans leur mission sont introuvables ou indisponibles. L’épisode nous place certainement face au fait que l’univers de Supernatural aujourd’hui n’est plus l’un de ceux où l’imagination et l’improvisation règnent vraiment pour nous délivrer des surprises. L’ensemble se repose sur les pouvoirs surnaturels des uns et des autres, de formules magiques, et de quelques facilités scénaristiques pour mener à bien le tout.

Sam et Dean Winchester ont donc, si on peut dire, de nouveau de la chance, mais cela ne signifie pas que l’équipe créative en possède plus. L’épisode de mi-saison arrivait à jouer avec les limites propres à la série, mais après une première partie de saison 15 en demi-teinte, on ne peut trop s’étonner d’un retour qui ne parvient pas à ce même exploit. Même la mise en scène en compagnie de Chuck, le Dieu Destructeur n’a pas vraiment l’effet escompté. Ce qui devrait clairement créer une forme de pression vient juste remplir quelques minutes de l’épisode.

Qui plus est, cet épisode de Supernatural peut être résumé au point de vue de Sam qui soulève toutes les bonnes questions vis-à-vis de Billie et le fait que Jack a fait son retour – ce qui est très bien – mais qu’ils ne connaissent pas les intentions de la Mort. Du coup, s’occuper de Kaia revient en vérité à nous faire patienter avant les dernières minutes un brin informatif.

En soi, ce ne serait pas trop gênant si l’épisode en lui-même possédait un peu de rythme. Mais, celui-ci est étrangement plat, et manque singulièrement d’émotions. Nous avons au choix des scènes qui sont étirées, à commencer par cette volonté de protéger Claire (sans la présence de l’actrice) et la répétition autour de ce que ne doit pas faire Jack, ou bien des scènes qui sont expédiés, comme le retour de Dark Kaia dans son univers.

Cet épisode de Supernatural est donc déséquilibré, ne trouvant pas le bon dosage entre les passages émotionnels, ceux avec un peu plus d’action et enfin les scènes à but purement explicatives. Il est toujours plaisant de retrouver Jody Mills et, en effet, cet épisode permet de boucler l’histoire de Kaia. Une histoire qui aurait dû, à l’évidence, être exploré comme il se doit dans le potentiel spin-off qui ne fut pas commandé. En bout de route, l’arc obtient une fin peu marquante. Et Supernatural reprend ici avec un épisode manquant définitivement d’efficacité.

