Supernatural Saison 15 Épisode 13 : L’Enfant du Destin

Pour pouvoir tuer Dieu, Jack doit se préparer. Dans l’univers de Supernatural, cela signifie qu’il doit accomplir une quête. Ou plusieurs quêtes pour évoluer et ainsi, avoir une chance de remplir sa mission.

Présentement, Billie lance ainsi les frères Winchester, Castiel et Jack à la recherche de l’Occultum. Qu’est-ce que c’est, où cela se trouve-t-il et à quoi cela va leur servir ? Voilà des questions qui émergent et vont ainsi entrainer notre groupe à entrer en contact avec Sister Jo et Ruby, alors que des versions alternatives de Sam et Dean font leur apparition dans le bunker.

Dès lors, l’épisode promet de jongler avec différents composants qui ne sont pas forcément à première vue compatibles. En effet, les enjeux autour de Jack se veulent naturellement sérieux et prennent la forme d’une sorte de voyage initiatique pour le jeune homme qui doit ainsi traverser certaines épreuves pour être prêt à affronter Chuck lorsque le moment sera venu. En parallèle, l’introduction des Sam et Dean alternatives se veut plus que légère, tout droit sorti d’un autre épisode. Cela donne le sentiment que les scénaristes de Supernatural ont tout simplement combiné deux idées d’épisodes en un seul.

Les enjeux mythologiques restent sur les devants, avec Billie présentant la recherche de l’Occultum comme la quête de Jack. Reste que c’est surtout Sam, Dean et Castiel qui font le travail, puis Jack qui intervint dans le dernier arc pour connaitre une révélation personnelle. L’accent est mis tout du long sur l’absence de son âme, avec une absence de subtilité certaine. Il est ainsi plus ou moins impossible d’ignorer le véritable but de la quête et sa conclusion, même si celui-ci est ignoré par le groupe.

L’occasion est saisi pour que l’on puisse retrouver des visages familiers, dont Jo (Danneel Ackles) et Ruby (Genevieve Padalecki), ce qui est certainement ce qui rappelle le plus que nous sommes dans la dernière saison de Supernatural. L’intrigue nous fait faire un petit détour en Enfer, puis nous entraine dans The Empty, mais avec un léger manque d’entrain. On semble avant tout cocher des cases dans cet épisode, mais avec un certain enthousiasme, insufflé par la galerie de personnages secondaires qui a le mérite de pimenter les échanges.

C’est bienvenu, car la mise en scène tombe simplement à plat lorsqu’il est question de Jack, alimentée avant tout par des flashbacks pour tenter de représenter ce qui arrive au nephilim, sans grand succès. On devine naturellement ce qui se passe, mais l’exécution est plus que bancale. Au moins, cet épisode de Supernatural n’a pas de difficulté à alterner entre les enjeux sérieux et les notes de comédies qui sont délivrés avec les versions alternatives de Sam et Dean. Des versions qui ont fui leur monde avant sa destruction et qui arrive dans le nôtre pour faire face à un Sam et un Dean assez différent d’eux. Entre le style vestimentaire et la manière de parler, le petit choc fait son effet et suscite bel et bien de l’amusement. Le tout jouant un petit rôle dans l’histoire, même si cela reste traité avec détachement. Au fond, les versions alternatives ne sont qu’un petit gimmick pour l’épisode, à peine réfléchi au-delà du potentiel comique.

Au final, cette saison de Supernatural se poursuit en tentant de préparer le terrain pour la confrontation avec Dieu/Chuck. Cela permet de fournir des objectifs tangibles sur le court terme, mais avec toujours un manque de retournements de situation ou de surprises pour pimenter cette ultime saison.

Supernatural entre de nouveau en pause pour une période indéterminée, suite à l’arrêt de la production à cause du Coronavirus. Ils ont filmé jusqu’à l’épisode 18, mais il y a naturellement un travail en postproduction à effectuer qui n’a pu être réalisé.

