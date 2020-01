Supernatural Saison 15 Episode 9 : Le Piège

Attention, cette critique contient de légers spoilers sur l’épisode. Vous voilà prévenus !

Après la pause de fin d’année, Supernatural revient pour ces derniers épisodes. On avait quitté les frères Winchester sur un cliffhanger qui était loin de tenir en haleine. D’un côté, nous avions Sam faisant face à Chuck ; de l’autre, nous avions Dean devant se rendre au Purgatoire.

On se doute bien que ce n’est pas dans cet épisode que les frères Winchester vont stopper Dieu. Il n’empêche que l’équipe créative rencontre bien des difficultés à créer de la surprise. Entre un manque d’envergure palpable, une absence presque totale d’épique, tout repose dès lors sur les enjeux émotionnels. Même sur ce plan-là, il est difficile de ne pas avoir la sensation que Sam ou Dean manquent d’opportunités pour donner entièrement corps à ce qui se déroule et comment cela les impacte.

Avec Sam et Eileen, Chuck joue à un petit jeu de manipulation psychologique pour guérir sa plaie et retrouver toutes ses forces. Cela est une occasion pour explorer ce que l’avenir pourrait réserver aux deux frères Winchester et à leurs proches. Le scénario se veut déprimant, avec beaucoup de morts et de tragédies — de quoi affaiblir le moral de n’importe qui.

Cependant, dans la mise en scène, la chute psychologique de Sam n’est simplement pas bien mise en valeur. Majoritairement passif, rarement en colère, et s’accrochant à peine aux miettes, le cadet des Winchester est, de manière prévisible, mis à terre par Chuck. Il est dévasté, mais cela ne crée pas une vague émotionnelle venant percuter le spectateur. Le tragique futur qui nous est présenté n’est qu’une possibilité et, dans l’univers de Supernatural, on y est habitué.

Comme c’est généralement le cas dans la série, lorsqu’un frère s’effondre, l’autre se relève. Le séjour au Purgatoire de Dean en compagnie de Castiel a donc pour vocation de les aider dans leur plan contre Chuck, mais surtout que l’ainé Winchester réussisse à pardonner à Castiel, à se réconcilier avec son meilleur ami.

Pas de combat au Purgatoire, et pas de véritable montée de tension non plus même si Dean à un léger moment de panique. Rien qui a de quoi donner aux enjeux une dimension plus grande, digne d’une reprise de Supernatural devant nous annoncer une seconde partie de saison épique.

Les limites budgétaires de la série à ce stade sont ce qu’elles sont, on ne peut pas le changer. Plus dommageable est la manière dont les scénaristes y font face et une certaine absence de dynamisme. La défaite était plus ou moins inévitable pour faire monter les enjeux. Le problème est justement le manque d’espoir et de retournements de situations qui nous aiderait à donner à cette confrontation l’ampleur qu’elle se devrait d’avoir. Chuck/Dieu est le plus dangereux d’entre tous, mais il est quelqu’un de tout puissant qui ne fait pas grand-chose d’intéressant la plupart du temps. La série a bien illustré qu’il était quelque peu sadique, mais il y a toujours le sentiment qu’il pourrait faire plus. Pire, dès lors qu’il n’a plus de faiblesses, plus rien ne justifie que ce qu’il fait manque à ce point d’envergures.

Reste la petite lueur d’espoir, c’est-à-dire Jack qui devrait faire sa réapparition pour venir offrir, on peut imaginer, une piste contre Dieu et du matériel pour les frères Winchester. Si le combat ne peut pas être visuellement impressionnant, on ne peut qu’espérer que les prochains épisodes de Supernatural réussissent à donner corps à des enjeux et situations dignes des heures de gloire de la série. Car, pour le moment, à quelques sursauts près, nous en sommes loin.

