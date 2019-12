Cet article couvre la première moitié de la saison 7 de The Blacklist, soit les épisodes 1 à 10.

Par moment, The Blacklist est un show qui donne l’impression de tourner un peu en rond. Rien ne le démontre plus que cette première moitié de saison 7 qui confirme que l’on ne sait toujours pas qui est vraiment Reddington.

Combien d’histoires ont été racontées sur ses origines depuis le début de la série ? Difficile à savoir. Quand l’on découvre que même Katrina Rostova ignore qui il est réellement, c’est à se demander si les scénaristes le savaient eux-mêmes au point de départ. Probablement pas. Trop de twists se construisent autour de trous scénaristiques introduits dans les premières saisons.

Quoi qu’il en soit, cette saison 7 nous offre une première fournée d’épisodes qui s’efforce de rester centrée sur la mère de Liz. Red la cherche partout, sauf dans l’appartement de la voisine de Liz (sans lui révéler son identité), où elle vient de s’installer. Elle peut ainsi passer du temps avec sa fille et sa petite-fille, devenant par ailleurs la nounou de cette dernière.

La situation n’est pas compliquée par la relation entre Katrina et Liz, mais bien par le fait que l’on ne sait pas si elle est aussi dangereuse qu’on nous la dit. Après toutes ces années, The Blacklist a construit tout un mythe autour de Katrina qui semble surtout être basé sur des semi-vérités. La majorité des flashbacks la concernant ne couvrent vraiment qu’une partie assez courte de son existence et l’on ignore quel genre de personne elle était avant cela.

Ce n’est pas le cas avec Reddington. Tout le monde sait à quoi s’en tenir avec lui, ce qui déconcerte la petite nouvelle qui rejoint l’équipe. Oui, à force de perdre du personnel, les scénaristes ont réalisé qu’une team du FBI avec 3 agents devenait ridicule. Le trou laissé par le départ de Samar ne sera pas comblé complètement, mais avoir du sang neuf permet de remettre en perspective l’évolution de Ressler, Aram et Cooper (ces deux derniers ont aussi le droit d’être développés séparément) après tout ce temps. Ils n’ont pas été autant transformés par Red que le fut Liz — comme cela fut bien établi la saison dernière —, mais ils ont appris à naviguer entre deux univers en ne perdant jamais de vue ce qu’ils peuvent tirer de leur relation avec Red. Ils ne se concentrent plus sur ce que lui y gagne et prennent chaque victoire pour ce qu’elle est.

La nouvelle le comprend vite, pas comme la récente recrue de Red. En effet, lui aussi a besoin de plus de monde à son service. Il a perdu beaucoup d’alliés avec les années, mais encore plus d’employés.

Ce début de saison 7 de The Blacklist ne se focalise pas réellement sur le petit personnel. Il délivre à la place un certain nombre de blacklisters qui doivent mener à Katrina, pendant que l’on voit celle-ci reconnecter les morceaux de son côté. Au milieu, Liz et le FBI sont des pions qui se font savamment manipuler. Le tout en suivant la formule désormais classique du show.

Dans ce sens, cette première fournée d’épisodes fonctionne en mode automatique dans l’ensemble. Après le double épisode de reprise, la routine a vite pris le dessus et c’est Katrina qui fait la différence. Dans le rôle, Laila Robins est impeccable et l’on peut regretter qu’elle n’ait pas été introduite plus tôt, principalement parce que toute cette histoire aurait certainement pu être gérée il y a longtemps.

Dans l’ensemble, cette mi-saison ne tient pas toutes ses promesses, puisqu’elle pose plus de questions qu’elle nous apporte de réponses, mais The Blacklist est une série bien rodée à ce stade et, bien qu’elle montre des signes de fatigue à force d’étirer sa mythologie dans tous les sens, elle reste efficace dans ce qu’elle propose ici.

Tags : The Blacklist moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.