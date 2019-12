The Expanse Saison 4 : Nouvelle galaxie, même (excellente) série

Quand on voit la quantité de séries produites aujourd’hui, qu’une disparaisse sans laisser de trace après une diffusion presque confidentielle sur SyFy n’aurait rien de surprenant. Dans le cas de The Expanse, cela aurait néanmoins été une grande perte, car rares sont les séries de science-fiction de cette qualité.

Heureusement donc que Jeff Bezos était un fan, puisque ce sauvetage par Amazon Prime Video est exactement ce dont le show avait besoin — à savoir, les ressources adéquates pour raconter correctement une histoire qui devenait simplement trop ambitieuse pour les moyens limités de SyFy. Le budget ne fait pas tout, mais dans la science-fiction, cela aide quand les effets spéciaux sont sublimes et réalistes, car ils crédibilisent le récit.

Celui-ci reste le point fort de The Expanse. Mark Fergus et Hawk Ostby sont toujours les showrunners et leur amour de la science n’a pas changé. Ils ne font pas de compromis et évitent les raccourcis pour nous livrer une histoire aux dimensions encore plus imposantes qui reste néanmoins racontée à l’échelle humaine.

Quand la saison 3 s’est terminée, un portail vers d’autres galaxies a été ouvert. Soudainement, l’univers est plus grand et la colonisation de nouvelles planètes débute. L’équipage du Rocinante est envoyé sur New Terra, une colonie de Belters qui pourrait être en danger après que des traces de la protomolécule ont été trouvées et qu’une technologie ancestrale refait surface.

Comme toujours, James Holden (Steven Strait) ne peut pas s’empêcher d’essayer de sauver tout le monde, mais il doit aussi aider « Miller » (Thomas Jane) à découvrir ce qui a éliminé les créateurs des portails. Le problème est que les colons Belters doivent faire face aux hommes d’Adolphus Murtry (Burn Gorman), employé de RCE, une société terrienne également venue exploiter les richesses de New Terra.

Concrètement, même si la guerre est terminée, Holden et ses amis sont pris en plein dans un conflit très familier entre Belters et terriens. Tout a changé, mais il faut du temps pour s’adapter. Cela se voit particulièrement sur Mars où Bobbie Draper (Frankie Adams) se retrouve à accepter la nouvelle réalité qu’est la sienne. Elle n’est plus militaire, mais elle se bat toujours pour Mars. Mais quelle Mars ? Comme les Belters, les Martiens vivaient avec la guerre, c’est ce qui a alimenté leur existence depuis plusieurs générations. Maintenant, ils n’ont plus de directions précises. Bobbie a besoin d’une cause, comme ses compatriotes, mais cela pourrait ne pas être suffisant. C’est ce que nous montre Drummer (Cara Gee) qui, à la tête de la station Medina, réalise que la politique change, mais pas les politiciens. Dans une galaxie finalement en paix, que deviennent les guerriers ?

Dans cette saison 4, The Expanse développe ainsi son propos sur plusieurs points de vue, mais ce sont les aventures de l’équipage du Rocinante qui reste le cœur de l’histoire. C’est là que toute l’ambition de la série se retrouve et s’étend, mélangeant conflits sociaux, culturels et économiques avec une mythologie aux ramifications importantes. Le tout étant sublimé par une photographie de toute beauté, des décors monumentaux et une touche de magie aussi effrayante que captivante.

Les ambitions de la série ne sont pas nouvelles, mais elles paraissent finalement complètement réalisées — et ce résultat est atteint sans qu’il ait besoin de tomber dans la démesure. C’est en grande partie accompli par le fait que l’écriture des personnages a toujours été une priorité et, même si le show peut grandir, il reste centré par ce qui compte. D’ailleurs, le changement le plus majeur de ce passage de SyFy à Amazon Prime Vidéo est peut-être le langage de Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo). La politicienne a toujours eu un talent certain pour les mots, mais, aidée par sa campagne électorale compliquée, elle élève le niveau en délivrant des insultes plus colorées.

Il est indéniable que The Expanse a changé après avoir été annulée. Cette saison 4 montre que les différences ne sont pas dans le fond, mais plus dans la forme. Celle-ci est à la hauteur pour livrer une aventure encore plus épique et rythmée qui ne sacrifie jamais son commentaire sociopolitique et son propos culturel et humain. L’équipe du Rocinante a prouvé qu’il méritait de continuer son voyage et, heureusement, une saison 5 a déjà été confirmée.

Vous pouvez dès à présent découvrir cette saison 4 de The Expanse et les trois précédentes sur Amazon Prime Vidéo.

