The Flash Saison 6 Episode 10 : Un monde post-Crise

C’est un monde post-Crisis On Infinite Earths dans The Flash qui poursuit sa saison 6 en devant se confronter à cette nouvelle réalité.

Barry n’est pas mort (on ne l’avait pas vu venir) et la réalité a été réécrite. D’une certaine manière, c’est une promesse des scénaristes de ramener des figures de l’univers DC. L’équipe de The Flash décide de faire leur point à ce sujet dans cet épisode en nous offrant une nouvelle version de Doctor Light (incarnée précédemment par Linda Park de Earth-2).

Au delà de cette volonté de profiter de la situation pour revisiter des « classiques », nous sommes dans The Flash et nous avons l’habitude d’un éternel retour à une forme de statu quo empêchant une nette évolution.

Pour commencer, cet épisode de The Flash rappelle la Crise et ses bouleversements, mais il replace aussi ses personnages face à la réalité du monde dans lequel ils vivent. Après avoir vécu avec l’idée que Barry allait mourir, ils doivent maintenant se faire à l’idée qu’ils ne vont pas mourir dans l’immédiat et qu’ils peuvent prendre leur temps pour faire ce qu’ils doivent accomplir.

En attendant d’avoir une épiphanie à ce sujet, Barry, Iris et Cisco semblent mener une course contre la montre. Le premier reçoit le masque d’Oliver Queen en cadeau et est convaincu que son ami lui a envoyé un message et qu’il y a une menace à stopper. Dans la peau du messager, le pauvre Diggle est dès lors embarqué dans une investigation dans laquelle il ne croit pas ayant pour mission d’aider Barry à se rappeler l’origine du masque.

Cela reste en second, voire troisième plan, car c’est Iris qui domine cet épisode de The Flash avec la Team Citizen qui pourchasse une organisation criminelle nommée Black Hole. Prête à mettre sa vie en danger pour toucher au but, la journaliste Iris West-Allen fonce tête baissée, n’ayant que Cécile pour lui rappeler les conséquences que peut avoir une histoire publiée trop tôt. Chance pour Iris, dans l’univers de The Flash, quelques menaces de publication sont assez pour stopper un millionnaire de ruiner un business à coup de procès pour diffamation.

La partie journalistique dans l’Arrowverse tient souvent qu’à un fil, mais on peut au moins se réjouir de voir les scénaristes donner à Iris du matériel indépendant de Barry/Flash, lui offrant sa propre intrigue et ses enjeux personnels. Mieux que cela encore, elle est au cœur du cliffhanger de l’épisode.

En parallèle, Cisco est sans aucun doute celui qui a le plus de difficultés à faire face à la nouvelle réalité découlant de post-Crisis. Le scénario cherche donc à mettre en scène la culpabilité qui ronge le personnage, pour mieux finalement nous l’éloigner de Star Labs et de Central City pour les épisodes à venir. À l’évidence, Cisco ne doit plus apparaitre dans tous les épisodes de The Flash maintenant.

Au final, cet épisode de The Flash relance cette saison 6 en nous rappelant que le monde a changé post-Crisis, mais que la série reste plus ou moins la même. Cette reprise a pour vocation de replacer les personnages et d’instaurer ainsi les intrigues qui vont alimenter cette seconde partie. L’organisation Black Hole est officiellement le nouvel antagoniste.

